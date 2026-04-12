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  • «Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 17:20
Челси
12.04.2026, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
51' Н. О'Райли 57' М. Гехи 68' Ж. Доку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
23
Мойзес Кайседо
(К) ОП
18
Педру Нету
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
29
Фофана
21
Хато
27
Густо
17
Сантос
23
Кайседо
18
Нету
41
Эстевао
10
Палмер
20
Педро
2-1-1-3-3
25
Доннарумма
2
Хусанов
6
Гехи
16
Родри
27
Нуньес
10
Силва
10
Шерки
3
О'Райли
11
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
17
Сантос
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Сантос
23
Кайседо
14
Эссуго
14
Эссуго
23
Кайседо
41
Эстевао
49
Гарначо
49
Гарначо
41
Эстевао
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
3
О'Райли
15
Айт Нури
15
Айт Нури
3
О'Райли
10
Силва
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Силва
10
Шерки
47
Фоден
47
Фоден
10
Шерки
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
Точно не сыграют
Трево Чалоба
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Энцо Фернандес
ОП
Джейми Гиттенс
ПВ
Рис Джеймс
ПЗ
Филип Йоргенсен
ВР
Михаил Мудрик
ЛВ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Рубен Диаш
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Джон Стоунз
ЦЗ
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
12
Нарушения
10
15
Офсайды
6
0
Количество передач
407
685
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
2.29
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»

«Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Челси
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