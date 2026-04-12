12.04.2026, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
29
Фофана
21
Хато
27
Густо
17
Сантос
23
Кайседо
18
Нету
41
Эстевао
10
Палмер
20
Педро
2-1-1-3-3
25
Доннарумма
2
Хусанов
6
Гехи
16
Родри
27
Нуньес
10
Силва
10
Шерки
3
О'Райли
11
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
17
Сантос
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Сантос
23
Кайседо
14
Эссуго
14
Эссуго
23
Кайседо
41
Эстевао
49
Гарначо
49
Гарначо
41
Эстевао
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
3
О'Райли
15
Айт Нури
15
Айт Нури
3
О'Райли
10
Силва
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Силва
10
Шерки
47
Фоден
47
Фоден
10
Шерки
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
Точно не сыграют
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
12
Нарушения
10
15
Офсайды
6
0
Количество передач
407
685
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
2.29
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»