11.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-3-1-2
1
Влаходимос
36
Осо
4
Салас
32
Кастрин
18
Агум
16
Санчес
28
Буэно
6
Гудель
17
Варгас
7
Ромеро
9
Адамс
4-2-3-1
1
Муссо
32
Боньяр
18
Пубиль
30
Мартинес
34
Диас
4
Мендоса
21
Варгас
29
Белаид
16
Алмада
15
Баэна
7
Серлот
16
Санчес
12
Суасо
12
Суасо
16
Санчес
9
Адамс
19
Менди
19
Менди
9
Адамс
28
Буэно
15
Соу
15
Соу
28
Буэно
17
Варгас
10
Санчес
10
Санчес
17
Варгас
7
Ромеро
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Ромеро
4
Мендоса
47
Морсильо
47
Морсильо
4
Мендоса
34
Диас
27
Монсеррат
27
Монсеррат
34
Диас
29
Белаид
22
Лукман
22
Лукман
29
Белаид
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
12
Офсайды
2
1
Количество передач
253
558
Сейвы
1
0
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетико», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»