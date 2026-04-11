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  • «Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 20:50
Севилья
11.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
10' А. Адамс (П) 45+2' Н. Гудель
35' Х. Боньяр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
18
Люсьен Агум
ОП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
9
Акор Адамс
ЦФ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Хуан Муссо
(К) ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
29
Райан Белаид
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
19
Батиста Менди
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
17
Нил Мопе
ЦФ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Влаходимос
36
Осо
4
Салас
32
Кастрин
18
Агум
16
Санчес
28
Буэно
6
Гудель
17
Варгас
7
Ромеро
9
Адамс
4-2-3-1
1
Муссо
32
Боньяр
18
Пубиль
30
Мартинес
34
Диас
4
Мендоса
21
Варгас
29
Белаид
16
Алмада
15
Баэна
7
Серлот
16
Санчес
12
Суасо
12
Суасо
16
Санчес
9
Адамс
19
Менди
19
Менди
9
Адамс
28
Буэно
15
Соу
15
Соу
28
Буэно
17
Варгас
10
Санчес
10
Санчес
17
Варгас
7
Ромеро
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Ромеро
4
Мендоса
47
Морсильо
47
Морсильо
4
Мендоса
34
Диас
27
Монсеррат
27
Монсеррат
34
Диас
29
Белаид
22
Лукман
22
Лукман
29
Белаид
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
Точно не сыграют
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
Маркао
ЦЗ
Танги Ньянзу
ЦЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Джонни Кардозо
ЦП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Николас Гонсалес
ЛВ
Давид Ганцко
ЦЗ
Коке
ЦП
Ян Облак
ВР
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
12
Офсайды
2
1
Количество передач
253
558
Сейвы
1
0
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетико», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико»

«Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Севилья
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