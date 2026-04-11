11.04.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-3-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Элустондо
16
Чалета-Цар
2
Арамбуру
18
Солер
24
Сучич
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
10
Мендес
9
Оскарссон
3-3-2-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
33
Парада
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Перес
21
Реббах
8
Диабате
11
Мартинес
6
Элустондо
3
Муньос
3
Муньос
6
Элустондо
24
Сучич
4
Бейтия
4
Бейтия
24
Сучич
9
Оскарссон
15
Марин
15
Марин
9
Оскарссон
7
Барренечеа
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Барренечеа
10
Мендес
8
Кубо
8
Кубо
10
Мендес
18
Гуриди
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуриди
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
7
Перес
4
Суарес
4
Суарес
7
Перес
8
Диабате
15
Бойе
15
Бойе
8
Диабате
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Ibai Basurko
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Ibai Basurko
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
18
Офсайды
1
1
Количество передач
507
426
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Алавеса», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»