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  • «Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 13:50
Реал Сосьедад
11.04.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 3
Завершен
Алавес
14' Л. Сучич 27' А. Сивера (АГ) 60' О. Стейнн Оскарссон
3' Д. Чалета-Цар (АГ) 24' И. Диабате 90+7' Л. Бойе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
31
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Арсен Захарян
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Элустондо
16
Чалета-Цар
2
Арамбуру
18
Солер
24
Сучич
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
10
Мендес
9
Оскарссон
3-3-2-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
33
Парада
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Перес
21
Реббах
8
Диабате
11
Мартинес
6
Элустондо
3
Муньос
3
Муньос
6
Элустондо
24
Сучич
4
Бейтия
4
Бейтия
24
Сучич
9
Оскарссон
15
Марин
15
Марин
9
Оскарссон
7
Барренечеа
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Барренечеа
10
Мендес
8
Кубо
8
Кубо
10
Мендес
18
Гуриди
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуриди
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
7
Перес
4
Суарес
4
Суарес
7
Перес
8
Диабате
15
Бойе
15
Бойе
8
Диабате
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Ibai Basurko
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Ibai Basurko
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Йон Горротксатеги
ОП
Янхель Эррера
ЦП
Хон Мартин
ЦЗ
Job Ochieng
ЦФ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Игор Субельдия
ЦЗ
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ
Карлос Бенавидес
ОП
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
18
Офсайды
1
1
Количество передач
507
426
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Алавеса», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Алавес»

«Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Реал Сосьедад
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