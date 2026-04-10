10.04.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
87
Гиларди
2
Челик
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
18
Мален
4-2-3-1
1
Шемпер
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
20
Эбишер
8
Хойхольт
7
Лери
32
Морео
10
Трамони
15
2
Челик
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
2
Челик
18
Соуле
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
18
Соуле
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
2
Ренш
20
Вентурино
20
Вентурино
2
Ренш
18
Мален
78
Ваз
78
Ваз
18
Мален
33
Калабрези
26
Коппола
26
Коппола
33
Калабрези
32
Морео
35
Лойола
35
Лойола
32
Морео
8
Хойхольт
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
8
Хойхольт
10
Трамони
17
Дуросинми
17
Дуросинми
10
Трамони
15
36
36
15
Остались в запасе
Рома
Пиза
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Калвин Стенгс
ПВ
81
Filip Stojilković
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Калвин Стенгс
ПВ
81
Filip Stojilković
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Рома
Точно не сыграют
Пиза
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Пиза
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
3
Количество передач
591
412
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.2
-1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Пизы», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»