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  • «Рома» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Рома» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 20:35
Рома
10.04.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Пиза
3' Д. Мален 43' Д. Мален 52' Д. Мален
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
32
Стефано Морео
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
21
Исак Вурал
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Калвин Стенгс
ПВ
81
Filip Stojilković
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
87
Гиларди
2
Челик
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
18
Мален
4-2-3-1
1
Шемпер
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
20
Эбишер
8
Хойхольт
7
Лери
32
Морео
10
Трамони
15
2
Челик
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
2
Челик
18
Соуле
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
18
Соуле
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
2
Ренш
20
Вентурино
20
Вентурино
2
Ренш
18
Мален
78
Ваз
78
Ваз
18
Мален
33
Калабрези
26
Коппола
26
Коппола
33
Калабрези
32
Морео
35
Лойола
35
Лойола
32
Морео
8
Хойхольт
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
8
Хойхольт
10
Трамони
17
Дуросинми
17
Дуросинми
10
Трамони
15
36
36
15
Остались в запасе
Рома
Пиза
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Калвин Стенгс
ПВ
81
Filip Stojilković
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
74
Mohamed Seck
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Калвин Стенгс
ПВ
81
Filip Stojilković
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Куадио Коне
ЦП
Джанлука Манчини
ЦЗ
Уэсли
ПЗ
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Самуэль Айлинг
ЛВ
Лорран Перейра
АП
Мариуш Марин
ЦП
Статистика матча Рома - Пиза
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
3
Количество передач
591
412
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-1.2
-1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Пизы», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Пиза»

«Рома» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Рома
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