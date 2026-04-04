04.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Перро
3
Нгой
2
Манди
15
Менье
6
Мукау
19
Бенталеб
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
6
Буадди
27
Коррея
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
20
Сарр
4
Челик
12
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
8
Сангаре
22
Саид
11
Эдуард
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
21
Андре
10
Харальдссон
6
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Мукау
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
28
Перрен
26
Фернандес-Пардо
4
Челик
21
Айдара
21
Айдара
4
Челик
10
Товен
5
Булатович
5
Булатович
10
Товен
22
Саид
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
22
Саид
28
Томассон
7
Сотока
7
Сотока
28
Томассон
11
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
11
Эдуард
Остались в запасе
Лилль
Ланс
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Пьер Саж
Лилль
Точно не сыграют
Статистика матча Лилль - Ланс
3
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
469
371
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
3.68
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ланса», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»