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Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ланса», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ланс»