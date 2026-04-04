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  • «Лилль» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Лилль» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 20:55
Лилль
04.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
44' Х. Арнар Харальдссон 49' Ф. Коррея 58' М. Фернандес-Пардо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
2
Айсса Манди
(К) ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Перро
3
Нгой
2
Манди
15
Менье
6
Мукау
19
Бенталеб
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
6
Буадди
27
Коррея
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
20
Сарр
4
Челик
12
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
8
Сангаре
22
Саид
11
Эдуард
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
21
Андре
10
Харальдссон
6
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Мукау
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
28
Перрен
26
Фернандес-Пардо
4
Челик
21
Айдара
21
Айдара
4
Челик
10
Товен
5
Булатович
5
Булатович
10
Товен
22
Саид
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
22
Саид
28
Томассон
7
Сотока
7
Сотока
28
Томассон
11
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
11
Эдуард
Остались в запасе
Лилль
Ланс
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Пьер Саж
Лилль
Точно не сыграют
Хамза Игамане
ЦФ
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Усман Туре
ЦЗ
Ланс
Точно не сыграют
Рубен Агилар
ПЗ
Киллиан Антонио
ЦЗ
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Артур Масуаку
ЛЗ
Статистика матча Лилль - Ланс
3
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
469
371
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
3.68
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ланса», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Ланс»

«Лилль» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Лилль
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