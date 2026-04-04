04.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-2-3-2
1
Муссо
24
Ле Норман
2
Лангле
26
Молина
6
Коке
21
Варгас
15
Баэна
16
Алмада
17
Симеоне
7
Гризманн
23
Гонсалес
3-2-2-3
13
Гарсия
4
Араухо
22
Кубарси
24
Гарсия
20
Канселу
18
Мартин
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
10
Ольмо
11
Рэшфорд
6
Коке
3
Руджери
3
Руджери
6
Коке
15
Баэна
2
Хименес
2
Хименес
15
Баэна
7
Гризманн
47
Морсильо
47
Морсильо
7
Гризманн
2
Лангле
28
Сейду
28
Сейду
2
Лангле
17
Симеоне
7
Серлот
7
Серлот
17
Симеоне
Берналь
5
Кунде
5
Кунде
Берналь
4
Араухо
22
Берналь
22
Берналь
4
Араухо
24
Гарсия
9
Гави
9
Гави
24
Гарсия
16
Лопес
7
Торрес
7
Торрес
16
Лопес
11
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Рэшфорд
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Барселона
7
1
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
15
11
Офсайды
4
3
Количество передач
307
631
Сейвы
6
1
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.52
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»