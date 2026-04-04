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  • «Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 20:50
Атлетико
04.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
39' Д. Симеоне
42' М. Рэшфорд 87' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
(К) ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
3
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-2-3-2
1
Муссо
24
Ле Норман
2
Лангле
26
Молина
6
Коке
21
Варгас
15
Баэна
16
Алмада
17
Симеоне
7
Гризманн
23
Гонсалес
3-2-2-3
13
Гарсия
4
Араухо
22
Кубарси
24
Гарсия
20
Канселу
18
Мартин
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
10
Ольмо
11
Рэшфорд
6
Коке
3
Руджери
3
Руджери
6
Коке
15
Баэна
2
Хименес
2
Хименес
15
Баэна
7
Гризманн
47
Морсильо
47
Морсильо
7
Гризманн
2
Лангле
28
Сейду
28
Сейду
2
Лангле
17
Симеоне
7
Серлот
7
Серлот
17
Симеоне
Берналь
5
Кунде
5
Кунде
Берналь
4
Араухо
22
Берналь
22
Берналь
4
Араухо
24
Гарсия
9
Гави
9
Гави
24
Гарсия
16
Лопес
7
Торрес
7
Торрес
16
Лопес
11
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Рэшфорд
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Джонни Кардозо
ЦП
Маркос Льоренте
ЦП
Родриго Мендоса
ЦП
Ян Облак
ВР
Марк Пубиль
ПЗ
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Френки де Йонг
ЦП
Статистика матча Атлетико - Барселона
7
1
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
15
11
Офсайды
4
3
Количество передач
307
631
Сейвы
6
1
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.52
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Атлетико
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