04.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
22
Ассиньон
28
Нартей
10
Фюрих
26
Ундав
3-2-2-1-2
1
Кобель
8
Свенссон
15
Шлоттербек
3
Антон
26
Рюэрсон
21
Бенсебаини
17
Чуквуэмека
9
Забитцер
7
Беллингем
9
Гирасси
14
Байер
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
28
Нартей
7
Миттельштадт
10
Демирович
10
Демирович
7
Миттельштадт
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
22
Ассиньон
8
Томаш
8
Томаш
22
Ассиньон
14
Байер
10
Брандт
10
Брандт
14
Байер
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
27
Адейеми
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
4
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
616
302
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Боруссии» Дортмунд, 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»