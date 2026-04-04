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  • «Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 18:20
Штутгарт
04.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
90+4' К. Адейеми 90+6' Ю. Брандт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
22
Ассиньон
28
Нартей
10
Фюрих
26
Ундав
3-2-2-1-2
1
Кобель
8
Свенссон
15
Шлоттербек
3
Антон
26
Рюэрсон
21
Бенсебаини
17
Чуквуэмека
9
Забитцер
7
Беллингем
9
Гирасси
14
Байер
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
28
Нартей
7
Миттельштадт
10
Демирович
10
Демирович
7
Миттельштадт
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
22
Ассиньон
8
Томаш
8
Томаш
22
Ассиньон
14
Байер
10
Брандт
10
Брандт
14
Байер
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
27
Адейеми
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Филиппо Мане
ЦЗ
Феликс Нмеча
АП
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
4
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
616
302
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Боруссии» Дортмунд, 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд

«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Штутгарт
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