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  • Шотландия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Шотландия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 20:20
Шотландия
31.03.2026, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
12' Н. Пепе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
18
Джордж Херст
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
3
Конан
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
8
Франк Кессье
(К) ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
19
Николя Пепе
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
11
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Шотландия
21
Скотт Бэйн
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Томми Конвей
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
25
Финдли Кертис
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
14
Мартиаль Годо
ЛВ
15
Амад Диалло
ПВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Келли
6
Тирни
15
Суттар
16
Хайам
3
Робертсон
16
МакКрори
8
Гилмор
4
Мактоминей
11
Кристи
18
Херст
10
Адамс
4-2-4
23
Лафон
5
Синго
7
Коссуну
2
Дьоманде
3
Конан
26
Улаи
8
Кессье
11
Траоре
12
Ваи
19
Пепе
24
Туре
12
Келли
21
Бэйн
21
Бэйн
12
Келли
16
МакКрори
22
Паттерсон
22
Паттерсон
16
МакКрори
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
11
Кристи
7
МакГинн
7
МакГинн
11
Кристи
4
Мактоминей
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Мактоминей
10
Адамс
20
Конвей
20
Конвей
10
Адамс
18
Херст
9
Дайкс
9
Дайкс
18
Херст
2
Дьоманде
20
Агбаду
20
Агбаду
2
Дьоманде
3
Конан
17
Дуэ
17
Дуэ
3
Конан
19
Пепе
10
Адингра
10
Адингра
19
Пепе
11
Траоре
15
Диалло
15
Диалло
11
Траоре
12
Ваи
22
Гессан
22
Гессан
12
Ваи
Остались в запасе
Шотландия
Кот-д'Ивуар
1
Ангус Ганн
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЦФ
1
Яхья Фофана
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
14
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
1
Яхья Фофана
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
14
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Шотландия - Кот-д'Ивуар
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
488
556
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Шотландия против Кот-д'Ивуара на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Кот-д'Ивуар

Шотландия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Кот-д'Ивуар Шотландия
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