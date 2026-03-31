31.03.2026, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шотландия
Шотландия
4-1-2-1-2
12
Келли
6
Тирни
15
Суттар
16
Хайам
3
Робертсон
16
МакКрори
8
Гилмор
4
Мактоминей
11
Кристи
18
Херст
10
Адамс
4-2-4
23
Лафон
5
Синго
7
Коссуну
2
Дьоманде
3
Конан
26
Улаи
8
Кессье
11
Траоре
12
Ваи
19
Пепе
24
Туре
12
Келли
21
Бэйн
21
Бэйн
12
Келли
16
МакКрори
22
Паттерсон
22
Паттерсон
16
МакКрори
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
11
Кристи
7
МакГинн
7
МакГинн
11
Кристи
4
Мактоминей
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Мактоминей
10
Адамс
20
Конвей
20
Конвей
10
Адамс
18
Херст
9
Дайкс
9
Дайкс
18
Херст
2
Дьоманде
20
Агбаду
20
Агбаду
2
Дьоманде
3
Конан
17
Дуэ
17
Дуэ
3
Конан
19
Пепе
10
Адингра
10
Адингра
19
Пепе
11
Траоре
15
Диалло
15
Диалло
11
Траоре
12
Ваи
22
Гессан
22
Гессан
12
Ваи
Остались в запасе
Шотландия
Кот-д'Ивуар
1
Ангус Ганн
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЦФ
1
Яхья Фофана
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
14
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
1
Яхья Фофана
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
14
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Шотландия - Кот-д'Ивуар
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
488
556
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Шотландия против Кот-д'Ивуара на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Кот-д'Ивуар
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»