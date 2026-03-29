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  • «Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

«Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

29 марта, 15:50
Арсенал
29.03.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Сокол
14' И. Горбунов 16' И. Азявин 49' И. Азявин
10' В. Шпитальный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
5
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Арсенал
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Амир Кахриманович
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
19
Максим Кутовой
ЦФ
3-1-3-3
18
Цулая
5
Пуцко
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
99
Гулиев
17
Горбунов
24
Азявин
18
Попов
95
Обрывков
9
Максимов
22
Цараев
3-3-3-1
36
Левашов
19
Бутаев
6
Печенкин
55
Быков
5
Ковачевич
10
Мухин
16
Поярков
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
9
Шпитальный
9
Максимов
44
Исаенко
44
Исаенко
9
Максимов
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
16
Поярков
51
Синяк
51
Синяк
16
Поярков
19
Бутаев
2
Чуриков
2
Чуриков
19
Бутаев
10
Мухин
8
Кахриманович
8
Кахриманович
10
Мухин
13
Киреенко
7
Гурциев
7
Гурциев
13
Киреенко
77
Сасин
19
Кутовой
19
Кутовой
77
Сасин
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Арсенал - Сокол
1
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Сокол»

«Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Арсенал
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