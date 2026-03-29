29.03.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-3-3
18
Цулая
5
Пуцко
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
99
Гулиев
17
Горбунов
24
Азявин
18
Попов
95
Обрывков
9
Максимов
22
Цараев
3-3-3-1
36
Левашов
19
Бутаев
6
Печенкин
55
Быков
5
Ковачевич
10
Мухин
16
Поярков
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
9
Шпитальный
9
Максимов
44
Исаенко
44
Исаенко
9
Максимов
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
16
Поярков
51
Синяк
51
Синяк
16
Поярков
19
Бутаев
2
Чуриков
2
Чуриков
19
Бутаев
10
Мухин
8
Кахриманович
8
Кахриманович
10
Мухин
13
Киреенко
7
Гурциев
7
Гурциев
13
Киреенко
77
Сасин
19
Кутовой
19
Кутовой
77
Сасин
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Арсенал - Сокол
1
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»