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Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сокол»