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  • «Париж» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Париж» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 18:05
Париж
22.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 2
Завершен
Гавр
29' Ч. Иммобиле 33' А. Секо (АГ) 86' A. Gory
61' Р. Ндиайе 90+2' Г. Кьереме
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
17
Адама Камара
ОП
18
Маршал Манетси
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Гавр
23
Диав Мори
ВР
27
Энцо Коффи
ЛЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
45
Исса Сумаре
ЛВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
21
Максим Лопес
ЦП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Лука Колеошо
ЛВ
7
Alimani Gory
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Трапп
19
Санги
5
Мбоу
42
Коппола
17
Камара
18
Манетси
33
Лис-Мелу
23
Матондо
27
Саймон
93
Иконе
36
Иммобиле
4-1-2-2-1
23
Мори
77
Него
93
Санганте
20
Секо
27
Коффи
19
Гурна
26
Эбоног
14
Ндиайе
17
Буфал
45
Сумаре
10
Мамбимби
27
Саймон
6
Отавио
6
Отавио
27
Саймон
93
Иконе
24
Колеошо
24
Колеошо
93
Иконе
36
Иммобиле
7
7
36
Иммобиле
27
Коффи
32
Пембеле
32
Пембеле
27
Коффи
10
Мамбимби
8
Кехта
8
Кехта
10
Мамбимби
19
Гурна
11
Кьереме
11
Кьереме
19
Гурна
17
Буфал
30
Хадра
30
Хадра
17
Буфал
26
Эбоног
25
Саматта
25
Саматта
26
Эбоног
Остались в запасе
Париж
Гавр
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
21
Максим Лопес
ЦП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
77
Лионель М'Паси
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
21
Максим Лопес
ЦП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Дидье Дигар
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Илан Кеббаль
АП
Туомас Оллила
ЛЗ
Хамари Траоре
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Венсан Марчетти
ОП
Реми Риу
ВР
Гавр
Точно не сыграют
Готье Льорис
ЦЗ
Абдулайе Туре
ОП
Стефан Загаду
ЦЗ
Янис Зуауи
ЛЗ
Статистика матча Париж - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
13
Офсайды
5
2
Количество передач
263
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
9
13
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
14
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
2.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Гавра», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж»«Гавр»

«Париж» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Париж
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