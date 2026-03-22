22.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
3-2-2-2-1
35
Трапп
19
Санги
5
Мбоу
42
Коппола
17
Камара
18
Манетси
33
Лис-Мелу
23
Матондо
27
Саймон
93
Иконе
36
Иммобиле
4-1-2-2-1
23
Мори
77
Него
93
Санганте
20
Секо
27
Коффи
19
Гурна
26
Эбоног
14
Ндиайе
17
Буфал
45
Сумаре
10
Мамбимби
27
Саймон
6
Отавио
6
Отавио
27
Саймон
93
Иконе
24
Колеошо
24
Колеошо
93
Иконе
36
Иммобиле
7
7
36
Иммобиле
27
Коффи
32
Пембеле
32
Пембеле
27
Коффи
10
Мамбимби
8
Кехта
8
Кехта
10
Мамбимби
19
Гурна
11
Кьереме
11
Кьереме
19
Гурна
17
Буфал
30
Хадра
30
Хадра
17
Буфал
26
Эбоног
25
Саматта
25
Саматта
26
Эбоног
Остались в запасе
Париж
Гавр
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
21
Максим Лопес
ЦП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
77
Лионель М'Паси
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
21
Максим Лопес
ЦП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Париж - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
13
Офсайды
5
2
Количество передач
263
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
9
13
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
14
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
2.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Гавра», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»