22.03.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-2-1
13
Раду
4
Айду
24
Домингес
3
Мингеса
32
Родригес
14
Нуньес
22
Сотело
23
Альварес
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
7
Иглесиас
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
5
Пачеко
33
Парада
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
14
Нуньес
5
Каррейра
5
Каррейра
14
Нуньес
7
Иглесиас
17
Руэда
17
Руэда
7
Иглесиас
3
Мингеса
8
Лопес
8
Лопес
3
Мингеса
39
Эль-Абделлауи
18
Дуран
18
Дуран
39
Эль-Абделлауи
4
Айду
10
Аспас
10
Аспас
4
Айду
19
Ибаньес
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Ибаньес
10
Аленья
4
Суарес
4
Суарес
10
Аленья
5
Пачеко
21
Реббах
21
Реббах
5
Пачеко
15
Бойе
8
Диабате
8
Диабате
15
Бойе
11
Мартинес
16
Коски
16
Коски
11
Мартинес
Остались в запасе
Сельта
Алавес
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Алавес
2
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
505
404
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Алавеса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»