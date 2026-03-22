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  • «Сельта» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Сельта» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 17:05
Сельта
22.03.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
3 : 4
Завершен
Алавес
19' Ф. Хутгла 27' У. Альварес 37' Ф. Хутгла
45+3' Т. Мартинес 50' А. Перес 74' Т. Мартинес 78' А. Реббах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
8
Фер Лопес
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Алавес
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Раду
4
Айду
24
Домингес
3
Мингеса
32
Родригес
14
Нуньес
22
Сотело
23
Альварес
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
7
Иглесиас
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
5
Пачеко
33
Парада
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
14
Нуньес
5
Каррейра
5
Каррейра
14
Нуньес
7
Иглесиас
17
Руэда
17
Руэда
7
Иглесиас
3
Мингеса
8
Лопес
8
Лопес
3
Мингеса
39
Эль-Абделлауи
18
Дуран
18
Дуран
39
Эль-Абделлауи
4
Айду
10
Аспас
10
Аспас
4
Айду
19
Ибаньес
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Ибаньес
10
Аленья
4
Суарес
4
Суарес
10
Аленья
5
Пачеко
21
Реббах
21
Реббах
5
Пачеко
15
Бойе
8
Диабате
8
Диабате
15
Бойе
11
Мартинес
16
Коски
16
Коски
11
Мартинес
Остались в запасе
Сельта
Алавес
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
Точно не сыграют
Илаш Мориба
ЦП
Мигель Роман
ЦП
Матиас Весино
ЦП
Маркос Алонсо
ЛЗ
Карл Старфельт
ЦЗ
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ
Карлос Бенавидес
ОП
Юссеф Энрикес
ЛЗ
Статистика матча Сельта - Алавес
2
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
505
404
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Алавеса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Алавес»

«Сельта» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Сельта
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