19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
4-1-1-2-2
1
Кошта
12
Сануси
3
Силва
5
Беднарек
20
Кошта
13
Росарио
42
Фофана
17
Сайнс
86
Мора
7
Гомес
29
Моффи
3-3-2-2
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
14
Жакес
6
Штиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
10
Демирович
26
Ундав
12
Сануси
4
Кивиор
4
Кивиор
12
Сануси
17
Сайнс
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Сайнс
42
Фофана
22
Варела
22
Варела
42
Фофана
7
Гомес
11
Пепе
11
Пепе
7
Гомес
86
Мора
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
86
Мора
10
Фюрих
22
Ассиньон
22
Ассиньон
10
Фюрих
16
Каразор
28
Нартей
28
Нартей
16
Каразор
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
26
Ундав
27
Буанани
27
Буанани
26
Ундав
7
Миттельштадт
8
Томаш
8
Томаш
7
Миттельштадт
Остались в запасе
Порту
Штутгарт
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
49
Gonçalo Sousa
ЦФ
27
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
5
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
49
Gonçalo Sousa
ЦФ
27
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
5
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Порту - Штутгарт
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
11
Нарушения
6
16
Офсайды
1
0
Количество передач
282
486
Сейвы
6
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Порту» против «Штутгарта», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»