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  • «Порту» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Порту» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Порту
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Штутгарт
21' В. Гомес 72' В. Фрохольдт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Порту
1
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
86
Родригу Мора
АП
17
Борха Сайнс
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЛФ
29
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Пепе
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
49
Gonçalo Sousa
ЦФ
27
Дениз Гюль
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
5
Mirza Ćatović
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кошта
12
Сануси
3
Силва
5
Беднарек
20
Кошта
13
Росарио
42
Фофана
17
Сайнс
86
Мора
7
Гомес
29
Моффи
3-3-2-2
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
14
Жакес
6
Штиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
10
Демирович
26
Ундав
12
Сануси
4
Кивиор
4
Кивиор
12
Сануси
17
Сайнс
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Сайнс
42
Фофана
22
Варела
22
Варела
42
Фофана
7
Гомес
11
Пепе
11
Пепе
7
Гомес
86
Мора
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
86
Мора
10
Фюрих
22
Ассиньон
22
Ассиньон
10
Фюрих
16
Каразор
28
Нартей
28
Нартей
16
Каразор
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
26
Ундав
27
Буанани
27
Буанани
26
Ундав
7
Миттельштадт
8
Томаш
8
Томаш
7
Миттельштадт
Остались в запасе
Порту
Штутгарт
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
49
Gonçalo Sousa
ЦФ
27
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
5
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
49
Gonçalo Sousa
ЦФ
27
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
5
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Порту
Точно не сыграют
Оскар Петушевски
ЛВ
Янн Карамо
ЛВ
Нехуэн Перес
ЦЗ
Саму Омородион
ЦФ
Люк де Йонг
ЦФ
Штутгарт
Точно не сыграют
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Ноа Дарвих
АП
Стефан Дрляча
ВР
Жереми Аревало
ЦФ
Лазар Йованович
АП
Паскаль Штенцель
ПЗ
Джейми Левелинг
ЦФ
Статистика матча Порту - Штутгарт
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
11
Нарушения
6
16
Офсайды
1
0
Количество передач
282
486
Сейвы
6
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Порту» против «Штутгарта», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту»«Штутгарт»

«Порту» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штутгарт Порту
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