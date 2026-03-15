15.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
2-1-2-3-2
31
Беленов
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
18
Камилов
15
Хабалов
8
Исаев
7
Перченок
70
Ортис
9
Липовой
4-1-1-3-1
1
Крайков
2
Чуриков
55
Быков
33
Глойдман
5
Ковачевич
10
Мухин
8
Кахриманович
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
9
Шпитальный
15
Хабалов
55
Шляков
55
Шляков
15
Хабалов
8
Исаев
24
Мрзляк
24
Мрзляк
8
Исаев
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
70
Ортис
27
Майоров
27
Майоров
70
Ортис
13
Киреенко
51
Синяк
51
Синяк
13
Киреенко
97
Пасевич
18
Лазарев
18
Лазарев
97
Пасевич
55
Быков
7
Гурциев
7
Гурциев
55
Быков
77
Сасин
11
Голиянин
11
Голиянин
77
Сасин
9
Шпитальный
19
Кутовой
19
Кутовой
9
Шпитальный
Остались в запасе
Уфа
Сокол
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
36
Михаил Левашов
ВР
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Уфа - Сокол
1
3
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Сокола», 24-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»