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  • «Уфа» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Уфа» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 13:50
Уфа
15.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
41' Д. Ортис (П) 74' Ф. Мрзляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
19
Максим Кутовой
ЦФ
92
Владислав Костин
ЦФ
2-1-2-3-2
31
Беленов
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
18
Камилов
15
Хабалов
8
Исаев
7
Перченок
70
Ортис
9
Липовой
4-1-1-3-1
1
Крайков
2
Чуриков
55
Быков
33
Глойдман
5
Ковачевич
10
Мухин
8
Кахриманович
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
9
Шпитальный
15
Хабалов
55
Шляков
55
Шляков
15
Хабалов
8
Исаев
24
Мрзляк
24
Мрзляк
8
Исаев
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
70
Ортис
27
Майоров
27
Майоров
70
Ортис
13
Киреенко
51
Синяк
51
Синяк
13
Киреенко
97
Пасевич
18
Лазарев
18
Лазарев
97
Пасевич
55
Быков
7
Гурциев
7
Гурциев
55
Быков
77
Сасин
11
Голиянин
11
Голиянин
77
Сасин
9
Шпитальный
19
Кутовой
19
Кутовой
9
Шпитальный
Остались в запасе
Уфа
Сокол
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
36
Михаил Левашов
ВР
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Уфа - Сокол
1
3
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Сокола», 24-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Сокол»

«Уфа» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Уфа
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