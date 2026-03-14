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  • «Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 21:55
Монако
14.03.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Брест
19' Ф. Балогун 78' А. Головин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
25
Вут Фас
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
23
Аладжи Бамба
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
24
Симон Адингра
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Брест
50
Ноа Джони
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
99
Пате Мбуп
ЛВ
14
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Градецки
5
Керер
25
Фас
4
Тезе
6
Закария
23
Бамба
8
Камара
24
Адингра
11
Аклиуш
10
Головин
20
Балогун
4-1-1-3-1
30
Кудер
77
Лала
5
Шардонне
4
Диас
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
23
Думбия
10
дель Кастильо
19
Ажорк
4
Тезе
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Тезе
24
Адингра
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
24
Адингра
23
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
23
Бамба
11
Аклиуш
31
Фати
31
Фати
11
Аклиуш
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
8
Маньетти
24
Тусар
24
Тусар
8
Маньетти
10
дель Кастильо
99
Мбуп
99
Мбуп
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
14
Лабе Ласкари
7
Эбимбе
Остались в запасе
Монако
Брест
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Paris Brunner
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
50
Ноа Джони
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Paris Brunner
ЦФ
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
Точно не сыграют
Кайо Энрике
ЛЗ
Вандерсон
ПЗ
Крепин Дьятта
ПВ
Эрик Дайер
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Брэдли Локо
ЛЗ
Радослав Майецки
ВР
Статистика матча Монако - Брест
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
8
Офсайды
5
0
Количество передач
523
393
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бреста», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Брест»

«Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Монако
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