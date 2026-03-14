14.03.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-2-1-3-1
1
Градецки
5
Керер
25
Фас
4
Тезе
6
Закария
23
Бамба
8
Камара
24
Адингра
11
Аклиуш
10
Головин
20
Балогун
4-1-1-3-1
30
Кудер
77
Лала
5
Шардонне
4
Диас
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
23
Думбия
10
дель Кастильо
19
Ажорк
4
Тезе
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Тезе
24
Адингра
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
24
Адингра
23
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
23
Бамба
11
Аклиуш
31
Фати
31
Фати
11
Аклиуш
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
8
Маньетти
24
Тусар
24
Тусар
8
Маньетти
10
дель Кастильо
99
Мбуп
99
Мбуп
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
14
Лабе Ласкари
7
Эбимбе
Остались в запасе
Монако
Брест
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Paris Brunner
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
50
Ноа Джони
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Paris Brunner
ЦФ
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ОП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
Точно не сыграют
Брест
Точно не сыграют
Статистика матча Монако - Брест
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
8
Офсайды
5
0
Количество передач
523
393
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бреста», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»