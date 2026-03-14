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  • «Интер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Интер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 15:50
Интер
14.03.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
26' Ф. Пио Эспозито
82' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
30
Аугусто
31
Биссек
5
Аканджи
32
Димарко
17
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
22
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
3-3-2-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
15
Пашалич
10
Самарджич
9
Скамакка
5
Аканджи
6
де Врей
6
де Врей
5
Аканджи
17
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
17
Сучич
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
5
Колашинац
4
Хин
4
Хин
5
Колашинац
10
Самарджич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
10
Самарджич
15
де Рон
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
15
де Рон
59
Залевски
22
Сулемана
22
Сулемана
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Интер
Аталанта
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
Точно не сыграют
Хакан Чалханоглу
ЦП
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Аталанта
Точно не сыграют
Джакомо Распадори
ЦФ
Статистика матча Интер - Аталанта
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
5
Офсайды
3
2
Количество передач
653
470
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Аталанта», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Аталанта»

«Интер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Интер
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