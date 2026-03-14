14.03.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
30
Аугусто
31
Биссек
5
Аканджи
32
Димарко
17
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
22
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
3-3-2-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
15
Пашалич
10
Самарджич
9
Скамакка
5
Аканджи
6
де Врей
6
де Врей
5
Аканджи
17
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
17
Сучич
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
5
Колашинац
4
Хин
4
Хин
5
Колашинац
10
Самарджич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
10
Самарджич
15
де Рон
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
15
де Рон
59
Залевски
22
Сулемана
22
Сулемана
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Интер
Аталанта
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
57
Иво Качмарски
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Аталанта
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
5
Офсайды
3
2
Количество передач
653
470
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Аталанта», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»