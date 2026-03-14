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  • «Кудровка» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Кудровка» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 15:20
Кудровка
14.03.2026, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
23
Illia Karavashchenko
ВР
20
Алексей Гусев
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
19
Артур Думанюк
ОП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
29
Денис Нагнойный
АП
17
Евгений Морозко
ЛВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Верес
91
Валентин Горох
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Виталий Бойко
АП
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
19
André Gonçalves
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
26
Serhii Sten
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
4-1-1-2-2
23
20
Гусев
74
Фарина
39
17
19
Думанюк
21
17
Морозко
29
Нагнойный
77
24
Овусу
1-2-1-5
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
22
Корнийчук
18
Бойко
4
Ципот
7
30
Ндукве
11
19
24
Овусу
21
Беляев
21
Беляев
24
Овусу
77
9
9
77
17
22
22
17
8
8
14
Харатин
8
Кльоц
8
Кльоц
14
Харатин
30
Ндукве
26
26
30
Ндукве
19
77
Шарай
77
Шарай
19
80
80
Остались в запасе
Кудровка
Верес
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
2
Максим Смиян
АП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
2
Максим Смиян
АП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кудровка - Верес
4
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Вереса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Верес»

«Кудровка» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Кудровка
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