Составы команд
Кудровка
Кудровка
4-1-1-2-2
23
20
Гусев
74
Фарина
39
17
19
Думанюк
21
17
Морозко
29
Нагнойный
77
24
Овусу
1-2-1-5
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
22
Корнийчук
18
Бойко
4
Ципот
7
30
Ндукве
11
19
24
Овусу
21
Беляев
21
Беляев
24
Овусу
77
9
9
77
17
22
22
17
8
8
14
Харатин
8
Кльоц
8
Кльоц
14
Харатин
30
Ндукве
26
26
30
Ндукве
19
77
Шарай
77
Шарай
19
80
80
Остались в запасе
Кудровка
Верес
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
2
Максим Смиян
АП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
2
Максим Смиян
АП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кудровка - Верес
4
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Вереса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»