  • «Жирона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Жирона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 17:10
Жирона
14.03.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 0
Завершен
Атлетик
4' У. Ринкон 77' А. Унаи 90+2' К. Эчеверри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ПЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
18
Аззедин Унаи
ЦП
20
Аксель Витсель
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
3
Хоэль Рока
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
24
Алекс Морено
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
23
Иван Мартин
АП
14
Клаудио Эчеверри
АП
9
Абель Руис
ЦФ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
49
Эдер Гарсия
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
2
Ринкон
16
Франкес
4
Мартинес
18
Унаи
20
Витсель
8
Бельтран
3
Рока
15
Цыганков
19
Ванат
4-3-2-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
14
Ляпорт
17
Бершиче
23
Наварро
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
3
Рока
24
Алекс Морено
24
Алекс Морено
3
Рока
8
Бельтран
23
Мартин
23
Мартин
8
Бельтран
19
Ванат
14
Эчеверри
14
Эчеверри
19
Ванат
18
Унаи
9
Руис
9
Руис
18
Унаи
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
8
Сансет
22
Серрано
22
Серрано
8
Сансет
9
Уильямс
25
Изета
25
Изета
9
Уильямс
23
Наварро
11
Гурусета
11
Гурусета
23
Наварро
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
49
Эдер Гарсия
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
Точно не сыграют
Брайан Хиль
ЛВ
Хуан Карлос
ВР
Порту
ПВ
Кристиан Стуани
ЦФ
Витор Рейс
ЦЗ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Атлетик
Точно не сыграют
Унаи Гомес
АП
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Айтор Паредес
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Алехандро Рего
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Статистика матча Жирона - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
16
Офсайды
2
0
Количество передач
503
539
Сейвы
8
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетика», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Атлетик»

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Жирона
