14.03.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Жирона
4-3-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
2
Ринкон
16
Франкес
4
Мартинес
18
Унаи
20
Витсель
8
Бельтран
3
Рока
15
Цыганков
19
Ванат
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
14
Ляпорт
17
Бершиче
23
Наварро
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
3
Рока
24
Алекс Морено
24
Алекс Морено
3
Рока
8
Бельтран
23
Мартин
23
Мартин
8
Бельтран
19
Ванат
14
Эчеверри
14
Эчеверри
19
Ванат
18
Унаи
9
Руис
9
Руис
18
Унаи
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
8
Сансет
22
Серрано
22
Серрано
8
Сансет
9
Уильямс
25
Изета
25
Изета
9
Уильямс
23
Наварро
11
Гурусета
11
Гурусета
23
Наварро
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
49
Эдер Гарсия
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Жирона - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
16
Офсайды
2
0
Количество передач
503
539
Сейвы
8
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
