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  • «Торино» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

«Торино» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

13 марта, 21:35
Торино
13.03.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
4 : 1
Завершен
Парма
3' Д. Симеоне 55' Э. Дель Прато (АГ) 57' М. Кейта (АГ) 90+1' Д. Сапата
20' М. Пеллегрино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
77
Эбосс
16
Хольмгрен-Педерсен
6
Ильхан
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
18
Симеоне
4-1-3-1-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
37
Тройло
3
Циркати
14
Валери
16
Кейта
25
Кремаски
24
Ордоньес
22
Серенсен
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
77
Эбосс
35
Мариануччи
35
Мариануччи
77
Эбосс
6
Ильхан
4
Прати
4
Прати
6
Ильхан
10
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
10
Адамс
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
13
Влашич
14
Анджорин
14
Анджорин
13
Влашич
37
Тройло
5
Валенти
5
Валенти
37
Тройло
25
Кремаски
27
Бричги
27
Бричги
25
Кремаски
16
Кейта
8
Эстевес
8
Эстевес
16
Кейта
24
Ордоньес
21
Ористанио
21
Ористанио
24
Ордоньес
Бричги
17
Ондрейка
17
Ондрейка
Бричги
Остались в запасе
Торино
Парма
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Карлос Куэста
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Занос Савва
ПВ
Парма
Точно не сыграют
Понтус Альмквист
ЦФ
Адриан Бернабе
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Статистика матча Торино - Парма
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
13
Офсайды
4
3
Количество передач
388
389
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-2.02
-2.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Пармы», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Парма»

«Торино» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Торино
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