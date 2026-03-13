Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Пармы», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Парма»