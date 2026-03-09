09.03.2026, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Верес
1-2-2-5
23
33
Гончаренко
5
Корнийчук
14
Харатин
77
Шарай
18
Бойко
30
Ндукве
22
4
Ципот
7
11
3-2-3-1-1
12
Паламарчук
34
Муравский
29
Дидык
25
Горин
17
Кузик
14
Драмбаев
16
19
11
Пасич
7
Микитишин
90
Ассинор
30
Ндукве
3
Вовченко
3
Вовченко
30
Ндукве
10
Кльоц
10
Кльоц
5
Корнийчук
2
Смиян
2
Смиян
5
Корнийчук
77
Шарай
80
80
77
Шарай
19
19
19
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
19
90
Ассинор
8
8
90
Ассинор
Остались в запасе
Верес
ЛНЗ
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
91
Валентин Горох
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Верес - ЛНЗ
1
3
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «ЛНЗ», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»