  • Главная
  • Новости
  • «Верес» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Верес» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Вчера, 18:32
Верес
09.03.2026, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
ЛНЗ
33' Р. Дидык 90+2' О. Горин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Виталий Бойко
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
11
Wesley Pombo
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Artur Ryabov
ЦП
19
Yevhenii Pastukh
ЦП
7
Артур Микитишин
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
10
Дмитрий Кльоц
ЦП
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
19
André Gonçalves
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
1-2-2-5
23
33
Гончаренко
5
Корнийчук
14
Харатин
77
Шарай
18
Бойко
30
Ндукве
22
4
Ципот
7
11
3-2-3-1-1
12
Паламарчук
34
Муравский
29
Дидык
25
Горин
17
Кузик
14
Драмбаев
16
19
11
Пасич
7
Микитишин
90
Ассинор
30
Ндукве
3
Вовченко
3
Вовченко
30
Ндукве
10
Кльоц
10
Кльоц
5
Корнийчук
2
Смиян
2
Смиян
5
Корнийчук
77
Шарай
80
80
77
Шарай
19
19
19
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
19
90
Ассинор
8
8
90
Ассинор
Остались в запасе
Верес
ЛНЗ
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
91
Валентин Горох
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
91
Валентин Горох
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Верес - ЛНЗ
1
3
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «ЛНЗ», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«ЛНЗ»

«Верес» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Верес
