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  • «Валенсия» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Валенсия» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 21:50
Валенсия
08.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Завершен
Алавес
47' Х. Гуэрра 90' Э. Джемерт 90+9' У. Дуро (П)
3' Л. Бойе (П) 71' Л. Бойе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
(К) ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
4
Нуньес
24
Джемерт
12
Корреа
2
Родригес
23
Угринич
8
Гуэрра
17
Рамазани
11
Риоха
6
Садик
3-1-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Пачеко
17
Кастро
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
10
Аленья
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
8
Гуэрра
10
Алмейда
10
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
7
Данжума
7
Данжума
11
Риоха
17
Рамазани
16
Лопес
16
Лопес
17
Рамазани
23
Угринич
9
Дуро
9
Дуро
23
Угринич
12
Корреа
19
Раба
19
Раба
12
Корреа
23
Бенавидес
3
Энрикес
3
Энрикес
23
Бенавидес
10
Аленья
6
Гевара
6
Гевара
10
Аленья
18
Гуриди
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуриди
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Вилле Коски
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Вилле Коски
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
Точно не сыграют
Лукас Белтран
ЦФ
Хулен Агирресабала
ВР
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Алавес
Точно не сыграют
Пабло Ибаньес
ЦП
Виктор Парада
ЛЗ
Факундо Гарсес
ЦЗ
Статистика матча Валенсия - Алавес
1
2
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
17
Офсайды
4
1
Количество передач
550
362
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.79
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.2
1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Алавеса», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Алавес»

«Валенсия» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Валенсия
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