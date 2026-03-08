08.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
4
Нуньес
24
Джемерт
12
Корреа
2
Родригес
23
Угринич
8
Гуэрра
17
Рамазани
11
Риоха
6
Садик
3-1-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Пачеко
17
Кастро
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
10
Аленья
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
8
Гуэрра
10
Алмейда
10
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
7
Данжума
7
Данжума
11
Риоха
17
Рамазани
16
Лопес
16
Лопес
17
Рамазани
23
Угринич
9
Дуро
9
Дуро
23
Угринич
12
Корреа
19
Раба
19
Раба
12
Корреа
23
Бенавидес
3
Энрикес
3
Энрикес
23
Бенавидес
10
Аленья
6
Гевара
6
Гевара
10
Аленья
18
Гуриди
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуриди
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Вилле Коски
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Вилле Коски
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Алавес
1
2
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
17
Офсайды
4
1
Количество передач
550
362
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.79
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.2
1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Алавеса», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»