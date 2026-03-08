08.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-3-1-3
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
22
Сантуш
19
Бенталеб
21
Андре
10
Харальдссон
6
Буадди
3
Нгой
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
3-1-4-1-1
38
Мвого
3
Тальби
25
Файе
43
Куасси
5
Мейте
62
Авом
8
Кадиу
29
Карим
17
Макенго
77
Кацерис
15
Айегун
22
Сантуш
15
Менье
15
Менье
22
Сантуш
6
Буадди
6
Мукау
6
Мукау
6
Буадди
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
20
Эджума
20
Эджума
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
27
Коррея
27
Коррея
28
Перрен
43
Куасси
44
Йонгва
44
Йонгва
43
Куасси
17
Макенго
11
Ле Бри
11
Ле Бри
17
Макенго
15
Айегун
12
Дьенг
12
Дьенг
15
Айегун
77
Кацерис
28
Сумано
28
Сумано
77
Кацерис
29
Карим
35
Семеду
35
Семеду
29
Карим
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
21
Бингуру Камара
ВР
33
Изак Акакпо
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
33
Изак Акакпо
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
Точно не сыграют
Статистика матча Лилль - Лорьян
4
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
529
394
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лорьяна», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Лорьян»
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Источник: «Бомбардир»