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  • «Лилль» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Лилль» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 18:05
Лилль
08.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
65' М. Фернандес-Пардо
90+3' А. Авом
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
(К) ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
77
Панос Кацерис
ЛВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
33
Изак Акакпо
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
12
Бамба Дьенг
ЦФ
28
Самбу Сумано
ЦФ
35
Даниэль Семеду
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
3-3-1-3
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
22
Сантуш
19
Бенталеб
21
Андре
10
Харальдссон
6
Буадди
3
Нгой
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
3-1-4-1-1
38
Мвого
3
Тальби
25
Файе
43
Куасси
5
Мейте
62
Авом
8
Кадиу
29
Карим
17
Макенго
77
Кацерис
15
Айегун
22
Сантуш
15
Менье
15
Менье
22
Сантуш
6
Буадди
6
Мукау
6
Мукау
6
Буадди
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
20
Эджума
20
Эджума
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
27
Коррея
27
Коррея
28
Перрен
43
Куасси
44
Йонгва
44
Йонгва
43
Куасси
17
Макенго
11
Ле Бри
11
Ле Бри
17
Макенго
15
Айегун
12
Дьенг
12
Дьенг
15
Айегун
77
Кацерис
28
Сумано
28
Сумано
77
Кацерис
29
Карим
35
Семеду
35
Семеду
29
Карим
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
21
Бингуру Камара
ВР
33
Изак Акакпо
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
33
Изак Акакпо
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
Точно не сыграют
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Лорьян
Точно не сыграют
Бандиугу Фадига
АП
Пабло Пажи
ЦФ
Треван Сануси
ЛВ
Исаак Туре
ЦЗ
Лоран Абержель
ОП
Игор Силва
ЦФ
Статистика матча Лилль - Лорьян
4
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
529
394
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лорьяна», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Лорьян»

«Лилль» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Лилль
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