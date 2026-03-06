06.03.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
6
Забарный
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
27
Фернандес
12
Барколя
20
Дуэ
4-2-2-1-1
16
Кен
2
Вандерсон
5
Керер
25
Фас
12
Энрике
6
Закария
23
Бамба
28
Кулибали
8
Камара
11
Аклиуш
20
Балогун
27
Фернандес
19
Кан Ин
19
Кан Ин
27
Фернандес
20
Дуэ
24
Маюлу
24
Маюлу
20
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
9
Рамуш
33
Заир-Эмери
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
23
Бамба
10
Головин
10
Головин
23
Бамба
11
Аклиуш
24
Адингра
24
Адингра
11
Аклиуш
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
50
Янн Льенар
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
2
Количество передач
704
269
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.3
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Монако», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»