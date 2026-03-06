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  • «ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

«ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

6 марта, 21:35
ПСЖ
06.03.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 3
Завершен
Монако
71' Б. Барколя
27' М. Аклиуш 55' А. Головин 73' Ф. Балогун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
27
Дро Фернандес
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
25
Вут Фас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
23
Аладжи Бамба
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Монако
50
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
10
Александр Головин
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
24
Симон Адингра
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
6
Забарный
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
27
Фернандес
12
Барколя
20
Дуэ
4-2-2-1-1
16
Кен
2
Вандерсон
5
Керер
25
Фас
12
Энрике
6
Закария
23
Бамба
28
Кулибали
8
Камара
11
Аклиуш
20
Балогун
27
Фернандес
19
Кан Ин
19
Кан Ин
27
Фернандес
20
Дуэ
24
Маюлу
24
Маюлу
20
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
9
Рамуш
33
Заир-Эмери
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
23
Бамба
10
Головин
10
Головин
23
Бамба
11
Аклиуш
24
Адингра
24
Адингра
11
Аклиуш
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
50
Янн Льенар
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Жоау Невеш
АП
Фабиан Руис
ЦП
Монако
Точно не сыграют
Крепин Дьятта
ПВ
Эрик Дайер
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
2
Количество передач
704
269
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.3
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Монако», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако»

«ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ
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