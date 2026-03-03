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  • «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

3 марта, 22:05
Вулверхэмптон
03.03.2026, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
78' Р. Гомеш 90+4' Андре
83' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
47
Анхель Гомес
ЦП
8
Жоао Гомес
ЦП
36
Матеуш Мане
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3-2-2-2-1
1
Са
6
Вольфе
4
Буэно
2
Доэрти
7
Андре
37
Крейчи
47
Гомес
8
Гомес
36
Мане
38
Чачуа
9
Армстронг
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
11
Гакпо
10
Салах
6
Вольфе
3
Буэно
3
Буэно
6
Вольфе
2
Доэрти
15
Москера
15
Москера
2
Доэрти
36
Мане
21
Гомеш
21
Гомеш
36
Мане
47
Гомес
10
Беллегард
10
Беллегард
47
Гомес
9
Армстронг
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Армстронг
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
8
Гравенберх
17
Джонс
17
Джонс
8
Гравенберх
93
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
93
Конате
11
Гакпо
73
Нгумоха
73
Нгумоха
11
Гакпо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
31
Сэм Джонстон
ВР
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Сэм Джонстон
ВР
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Леон Чивоме
ЦФ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Ватару Эндо
ОП
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Флориан Вирц
АП
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
11
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
315
609
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.83
xGP (предотвращенные голы)
-1.27
-1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ливерпуля», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон
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