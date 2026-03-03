03.03.2026, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-2-2-2-1
1
Са
6
Вольфе
4
Буэно
2
Доэрти
7
Андре
37
Крейчи
47
Гомес
8
Гомес
36
Мане
38
Чачуа
9
Армстронг
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
11
Гакпо
10
Салах
6
Вольфе
3
Буэно
3
Буэно
6
Вольфе
2
Доэрти
15
Москера
15
Москера
2
Доэрти
36
Мане
21
Гомеш
21
Гомеш
36
Мане
47
Гомес
10
Беллегард
10
Беллегард
47
Гомес
9
Армстронг
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Армстронг
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
8
Гравенберх
17
Джонс
17
Джонс
8
Гравенберх
93
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
93
Конате
11
Гакпо
73
Нгумоха
73
Нгумоха
11
Гакпо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
31
Сэм Джонстон
ВР
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Сэм Джонстон
ВР
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
11
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
315
609
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.83
xGP (предотвращенные голы)
-1.27
-1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ливерпуля», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»