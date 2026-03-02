02.03.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-3
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Рюдигер
8
Алаба
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
45
Питарч
8
Вальверде
7
Винисиус
8
Гюлер
16
Гарсия
3-2-2-2
13
Сорья
15
Боселли
22
Дуарте
24
Ромеро
17
Фемения
16
Рико
5
Милья
8
Арамбарри
20
Васкес
10
Сатриано
8
Алаба
24
Хейсен
24
Хейсен
8
Алаба
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
8
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Гюлер
8
Чуамени
10
Диас
10
Диас
8
Чуамени
45
Питарч
11
Родриго
11
Родриго
45
Питарч
10
Сатриано
3
Абкар
3
Абкар
10
Сатриано
20
Васкес
6
Мартин
6
Мартин
20
Васкес
17
Фемения
23
Лисо
23
Лисо
17
Фемения
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
ЦП
37
Мануэль Анхель
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
ЦП
37
Мануэль Анхель
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
Точно не сыграют
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Хетафе
4
1
1
5
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
675
200
Сейвы
2
7
Точность передач %
89
64
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.49
xGP (предотвращенные голы)
2.41
2.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Хетафе», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»