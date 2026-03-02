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  • «Реал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

«Реал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

2 марта, 21:50
Реал
02.03.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
39' М. Сатриано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
20
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
ЦП
37
Мануэль Анхель
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
3
Абдель Абкар
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
4-1-2-3
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Рюдигер
8
Алаба
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
45
Питарч
8
Вальверде
7
Винисиус
8
Гюлер
16
Гарсия
3-2-2-2
13
Сорья
15
Боселли
22
Дуарте
24
Ромеро
17
Фемения
16
Рико
5
Милья
8
Арамбарри
20
Васкес
10
Сатриано
8
Алаба
24
Хейсен
24
Хейсен
8
Алаба
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
8
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Гюлер
8
Чуамени
10
Диас
10
Диас
8
Чуамени
45
Питарч
11
Родриго
11
Родриго
45
Питарч
10
Сатриано
3
Абкар
3
Абкар
10
Сатриано
20
Васкес
6
Мартин
6
Мартин
20
Васкес
17
Фемения
23
Лисо
23
Лисо
17
Фемения
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
ЦП
37
Мануэль Анхель
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
ЦП
37
Мануэль Анхель
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Джуд Беллингем
ЦП
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Килиан Мбаппе
ЦФ
Эдуардо Камавинга
ЦП
Хетафе
Точно не сыграют
Davinchi
ЦЗ
Даконам Джене
ЦЗ
Хуанми
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Абу Камара
ЦФ
Статистика матча Реал - Хетафе
4
1
1
5
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
675
200
Сейвы
2
7
Точность передач %
89
64
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.49
xGP (предотвращенные голы)
2.41
2.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Хетафе», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Хетафе»

«Реал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Реал
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