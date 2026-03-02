02.03.2026, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Полтава
4-3-1-2
1
20
Мисюра
33
Веремиенко
95
2
Кононов
15
21
Куйович
7
8
Одарюк
38
14
Марусич
4-2-3-1
37
39
17
30
74
Фарина
21
7
Беляев
33
Морозко
29
Нагнойный
10
Козак
9
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
21
Куйович
11
Пятов
11
Пятов
21
Куйович
93
Кобзарь
93
Кобзарь
2
Кононов
24
24
2
Кононов
29
Нагнойный
69
Потимков
69
Потимков
29
Нагнойный
7
Беляев
19
Думанюк
19
Думанюк
7
Беляев
21
8
8
21
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
9
24
Овусу
24
Овусу
9
Остались в запасе
Полтава
Кудровка
96
Даниил Ермолов
ВР
13
Valeriy Voskonyan
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Illia Karavashchenko
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Полтава - Кудровка
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Кудровки», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»