Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Полтава» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

«Полтава» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

2 марта, 13:13
Полтава
02.03.2026, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Кудровка
67' A. Storchous 90+4' Е. Морозко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
21
Эмин Куйович
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
30
Oleksiy Gusev
ЦЗ
21
Anton Hlushchenko
ЦП
7
Александр Беляев
ЦП
29
Денис Нагнойный
АП
33
Евгений Морозко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
9
Taipi Alban
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Полтава
96
Даниил Ермолов
ВР
13
Valeriy Voskonyan
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
11
Александр Пятов
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Illia Karavashchenko
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
8
A. Storchous
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
4-3-1-2
1
20
Мисюра
33
Веремиенко
95
2
Кононов
15
21
Куйович
7
8
Одарюк
38
14
Марусич
4-2-3-1
37
39
17
30
74
Фарина
21
7
Беляев
33
Морозко
29
Нагнойный
10
Козак
9
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
21
Куйович
11
Пятов
11
Пятов
21
Куйович
93
Кобзарь
93
Кобзарь
2
Кононов
24
24
2
Кононов
29
Нагнойный
69
Потимков
69
Потимков
29
Нагнойный
7
Беляев
19
Думанюк
19
Думанюк
7
Беляев
21
8
8
21
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
9
24
Овусу
24
Овусу
9
Остались в запасе
Полтава
Кудровка
96
Даниил Ермолов
ВР
13
Valeriy Voskonyan
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Illia Karavashchenko
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
13
Valeriy Voskonyan
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Illia Karavashchenko
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Полтава - Кудровка
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Кудровки», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава»«Кудровка»

«Полтава» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Полтава
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Ракицкий покинул «Черноморец»
17 февраля
2
Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности
12 февраля
31
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
11 февраля
12
Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем
10 февраля
5
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России
9 февраля
39
В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка
8 февраля
17
ФотоНа Украине «заблюрили» выступление Зинченко в России
4 февраля
2
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
23 января
20
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
23 января
30
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский устроил драку с Рыбалкой в медиалиге
17 января
2
Шевченко сыграет за цирковую команду
7 января
10
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья
2025.12.31 11:22
1
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»
2025.12.30 19:02
2
13-кратный чемпион СССР утвердил нового тренера
2025.12.17 12:36
4
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины
2025.11.28 20:28
9
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео
2025.11.02 10:30
6
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
2025.09.17 00:12
1
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным
2025.09.05 18:55
5
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
2025.08.30 11:13
6
«Шахтер» потратил 22 миллиона на двух бразильцев
2025.08.28 23:00
1
На Украине умер 25-летний футболист
2025.08.06 16:38
1
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
2025.08.04 22:46
2
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
2025.07.28 15:15
4
Фото«Шахтер» объявил о назначении нового тренера
2025.05.28 01:04
2
Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»
2025.05.27 01:41
3
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
2025.05.21 08:25
2
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
2025.05.19 22:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 