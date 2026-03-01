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  • «Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 17:05
Валенсия
01.03.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
67' Л. Рамазани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
4
Нуньес
24
Джемерт
12
Корреа
23
Угринич
2
Родригес
8
Гуэрра
17
Рамазани
11
Риоха
6
Садик
4-1-1-2-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
20
Галан
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
21
Муньос
11
Будимир
18
Моро
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
23
Угринич
5
Таррега
5
Таррега
23
Угринич
11
Риоха
7
Данжума
7
Данжума
11
Риоха
17
Рамазани
16
Лопес
16
Лопес
17
Рамазани
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
5
Эррандо
3
Крус
3
Крус
5
Эррандо
6
Торро
16
Гомес
16
Гомес
6
Торро
18
Моро
11
Барха
11
Барха
18
Моро
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Алессио Лиски
Валенсия
Точно не сыграют
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Под вопросом
Лукас Белтран
ЦФ
Хулен Агирресабала
ВР
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Аймар Орос
ЦП
Статистика матча Валенсия - Осасуна
3
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
13
Офсайды
0
1
Количество передач
370
402
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Осасуны», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Осасуна»

«Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Валенсия
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