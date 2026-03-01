01.03.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
4
Нуньес
24
Джемерт
12
Корреа
23
Угринич
2
Родригес
8
Гуэрра
17
Рамазани
11
Риоха
6
Садик
4-1-1-2-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
20
Галан
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
21
Муньос
11
Будимир
18
Моро
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
23
Угринич
5
Таррега
5
Таррега
23
Угринич
11
Риоха
7
Данжума
7
Данжума
11
Риоха
17
Рамазани
16
Лопес
16
Лопес
17
Рамазани
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
5
Эррандо
3
Крус
3
Крус
5
Эррандо
6
Торро
16
Гомес
16
Гомес
6
Торро
18
Моро
11
Барха
11
Барха
18
Моро
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Алессио Лиски
Валенсия
Точно не сыграют
Под вопросом
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Осасуна
3
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
13
Офсайды
0
1
Количество передач
370
402
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Осасуны», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»