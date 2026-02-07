Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Севилья» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Севилья» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Вчера, 18:14
Севилья
08.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
- : -
Не начался
Жирона
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Не сыграют
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хуанлу Санчес
ПЗ
18
Люсьен Агум
ЦП
14
Пеке Фернандес
ЦП
19
Батиста Менди
ЦП
17
Нил Мопе
ЦФ
9
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Жирона
22
Пауло Газзанига
ВР
24
Алекс Морено
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
17
Дейли Блинд
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
23
Рубен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
11
Тома Лемар
ЦП
15
Виктор Цыганков
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
21
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
3-2-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
15
Кардосо
4
Салас
12
Суасо
16
Санчес
18
Агум
14
Фернандес
19
Менди
9
Адамс
17
Мопе
4-3-3
22
Газзанига
4
Мартинес
12
Рейс
17
Блинд
24
Алекс Морено
23
Рубен
8
Бельтран
11
Лемар
21
Хиль
19
Ванат
15
Цыганков
Севилья
Жирона
Севилья
Точно не сыграют
Аднан Янузай
ПВ
Маркао
ЦЗ
Рубен Варгас
ЛВ
Андрес Кастрин
ЦЗ
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Аззедин Унаи
ЦП
Порту
ПВ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Алекс Морено
ЛЗ
Статистика матча Севилья - Жирона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Жироны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Жирона»

«Севилья» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Севилья
