Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Севилья
3-2-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
15
Кардосо
4
Салас
12
Суасо
16
Санчес
18
Агум
14
Фернандес
19
Менди
9
Адамс
17
Мопе
4-3-3
22
Газзанига
4
Мартинес
12
Рейс
17
Блинд
24
Алекс Морено
23
Рубен
8
Бельтран
11
Лемар
21
Хиль
19
Ванат
15
Цыганков
Остались в запасе
Севилья
Жирона
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Жирона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Жироны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
