07.02.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-4-2
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
8
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
28
Уиллок
3
Холл
9
Висса
23
Мерфи
4-1-2-2-1
1
Келлехер
33
Кайоде
20
Айер
4
ван ден Берг
3
Генри
27
Янельт
6
Хендерсон
8
Йенсен
19
Уаттара
23
Льюис-Поттер
9
Тиаго
2
Триппьер
33
Берн
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
41
Рэмзи
41
Рэмзи
8
Тонали
28
Уиллок
20
Эланга
20
Эланга
28
Уиллок
23
Мерфи
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
23
Мерфи
9
Висса
18
Осула
18
Осула
9
Висса
23
Льюис-Поттер
45
45
23
Льюис-Поттер
6
Хендерсон
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
6
Хендерсон
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
Остались в запасе
Ньюкасл
Брентфорд
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
11
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
11
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ньюкасл
Точно не сыграют
Брентфорд
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Брентфорд
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
428
379
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брентфорда», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»