  «Ньюкасл» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Ньюкасл» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Вчера, 18:07
Ньюкасл
07.02.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Брентфорд
24' С. Ботман 79' Б. Гимарайнс (П)
37' В. Янельт 45+2' И. Тиаго (П) 85' Д. Уаттара
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
6
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Матиас Йенсен
(К) ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
19
Данго Уаттара
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
20
Энтони Эланга
ЛВ
62
Шон Нив
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
18
Вильям Осула
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
45
A. Matnez
ЦП
18
Егор Ярмолюк
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
23
Льюис-Поттер
45
45
23
Льюис-Поттер
6
Хендерсон
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
6
Хендерсон
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
Ньюкасл
Точно не сыграют
Льюис Майли
АП
Жоэлинтон
АП
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Фабиан Шер
ЦЗ
Энтони Гордон
ЛВ
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Джошуа Да Силва
ЦП
Антони Миламбо
АП
Кевин Шаде
ПВ
Статистика матча Ньюкасл - Брентфорд
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
428
379
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брентфорда», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Брентфорд»

«Ньюкасл» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
