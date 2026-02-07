Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брентфорда», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Брентфорд»