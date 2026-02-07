07.02.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
25
6
Байду
20
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
22
Саид
11
Эдуард
3-2-3-2
50
48
Айт-Будлаль
97
Жаке
24
Руо
45
Камара
21
Ронье
11
Аль-Тамари
17
Шиманьски
70
Норден
9
Леполь
7
Эмболо
6
Байду
32
32
6
Байду
11
Эдуард
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
11
Эдуард
10
Товен
21
Айдара
21
Айдара
10
Товен
22
Саид
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
22
Саид
8
Сангаре
7
Сотока
7
Сотока
8
Сангаре
97
Жаке
18
Нагида
18
Нагида
97
Жаке
17
Шиманьски
26
Мерлен
26
Мерлен
17
Шиманьски
24
Руо
3
Брассье
3
Брассье
24
Руо
48
Айт-Будлаль
36
Сейду
36
Сейду
48
Айт-Будлаль
70
Норден
10
Бляс
10
Бляс
70
Норден
Остались в запасе
Ланс
Ренн
16
Матье Горжелен
ВР
29
Артур Масуаку
ЛЗ
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Rayan Fofana
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
80
Ayoube Akabou
ВР
79
Chibuike Ugochukwu
ЦП
35
Элиас Лежандр
ПВ
65
Nordan Mukiele
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ланс
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Ланс - Ренн
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
432
398
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-1.68
-1.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ренна», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
