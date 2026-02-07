Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  «Ланс» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Ланс» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Вчера, 18:01
Ланс
07.02.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
41' О. Эдуард 54' Р. Агилар 78' А. Сен-Максимен
8' Э. Леполь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Pierre Ganiou
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ренн
50
Mathys Silistrie
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
97
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
21
Валентин Ронье
(К) ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Арно Норден
ЛВ
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
29
Артур Масуаку
ЛЗ
32
Kyllian Antonio
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Rayan Fofana
ЦФ
Ренн
80
Ayoube Akabou
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
79
Chibuike Ugochukwu
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
35
Элиас Лежандр
ПВ
65
Nordan Mukiele
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
25
6
Байду
20
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
22
Саид
11
Эдуард
3-2-3-2
50
48
Айт-Будлаль
97
Жаке
24
Руо
45
Камара
21
Ронье
11
Аль-Тамари
17
Шиманьски
70
Норден
9
Леполь
7
Эмболо
6
Байду
32
32
6
Байду
11
Эдуард
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
11
Эдуард
10
Товен
21
Айдара
21
Айдара
10
Товен
22
Саид
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
22
Саид
8
Сангаре
7
Сотока
7
Сотока
8
Сангаре
97
Жаке
18
Нагида
18
Нагида
97
Жаке
17
Шиманьски
26
Мерлен
26
Мерлен
17
Шиманьски
24
Руо
3
Брассье
3
Брассье
24
Руо
48
Айт-Будлаль
36
Сейду
36
Сейду
48
Айт-Будлаль
70
Норден
10
Бляс
10
Бляс
70
Норден
Остались в запасе
Ланс
Ренн
16
Матье Горжелен
ВР
29
Артур Масуаку
ЛЗ
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Rayan Fofana
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
80
Ayoube Akabou
ВР
79
Chibuike Ugochukwu
ЦП
35
Элиас Лежандр
ПВ
65
Nordan Mukiele
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
29
Артур Масуаку
ЛЗ
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Rayan Fofana
ЦФ
Остались в запасе
80
Ayoube Akabou
ВР
79
Chibuike Ugochukwu
ЦП
35
Элиас Лежандр
ПВ
65
Nordan Mukiele
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ланс
Точно не сыграют
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Джоаннер Чавес
ЛЗ
Andrija Bulatović
ЦП
Ренн
Точно не сыграют
Глен Камара
ЦП
Джауи Сиссе
ЦП
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Yassir Zabiri
ЦФ
Брис Самба
ВР
Статистика матча Ланс - Ренн
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
432
398
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-1.68
-1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ренна», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Ренн»

«Ланс» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Ланс
