Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Байер» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Байер» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:44
Байер
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
12' М. Тилльман 35' М. Тилльман 57' А. Гримальдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
10
Малик Тилльман
АП
21
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
26
Пау Наварро
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
38
Alassane Diatta
ЦП
16
Томас Парти
ЦП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Montrell Culbreath
ЦП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
30
Daniel Budesca
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
32
Hugo Lopez
ЦФ
3-1-2-3-1
28
Бласвих
20
Гримальдо
5
Баде
4
Куанса
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
30
Маза
10
Тилльман
21
Васкес
14
Шик
3-1-3-1-2
25
Тенас
4
Марин
26
Наварро
23
Кардона
12
Вейга
38
16
Парти
14
Комесанья
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
19
Пепе
20
Гримальдо
12
Тапсоба
12
Тапсоба
20
Гримальдо
21
Васкес
13
Артур
13
Артур
21
Васкес
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
30
Маза
19
Поку
19
Поку
30
Маза
19
Пепе
30
30
19
Пепе
14
Комесанья
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Комесанья
38
10
Парехо
10
Парехо
38
16
Парти
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
16
Парти
17
Бьюкенан
32
32
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Байер
Вильярреал
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Montrell Culbreath
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Montrell Culbreath
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Йонас Хофманн
ПВ
Нейтан Телла
ПВ
Мартен Терье
ЛВ
I. Traore
Под вопросом
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Вилли Камбвала
ЦЗ
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
Айосе Перес
ЦФ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Статистика матча Байер - Вильярреал
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
15
Офсайды
0
2
Количество передач
790
419
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вильярреала», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вильярреал»

«Байер» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Вильярреал Байер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
57
Лига чемпионов. «Реал» вдевятером проиграл «Бенфике» и выбыл из топ-8
01:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
00:58
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
00:56
Лига чемпионов. «Карабах» пропустил 6 голов от «Ливерпуля», но прошел в плей-офф
00:54
1
Левандовски повторил рекорд Месси
00:36
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Фото⚡️ «Зенит» объявил о переходе Джона Джона
Вчера, 23:49
9
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»
Вчера, 23:11
4
Все новости
Все новости
Левандовски повторил рекорд Месси
00:36
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
00:24
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
Вчера, 21:57
6
ВидеоАршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»
Вчера, 19:30
6
Сафонов впервые за 6 недель попал в заявку «ПСЖ»
Вчера, 13:46
2
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
27 января
5
Где смотреть матч «Боруссия» Дортмунд – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Арсенал» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Ньюкасл»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Бенфика» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
26 января
1
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
23 января
Трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч с «Кайратом», арестовали
23 января
4
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
23 января
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22 января
Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»
22 января
Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов
22 января
14
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»
22 января
3
Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»
22 января
2
Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
22 января
1
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
22 января
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 7 туров
22 января
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои
22 января
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
22 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 