28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-1-2-3-1
28
Бласвих
20
Гримальдо
5
Баде
4
Куанса
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
30
Маза
10
Тилльман
21
Васкес
14
Шик
3-1-3-1-2
25
Тенас
4
Марин
26
Наварро
23
Кардона
12
Вейга
38
16
Парти
14
Комесанья
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
19
Пепе
20
Гримальдо
12
Тапсоба
12
Тапсоба
20
Гримальдо
21
Васкес
13
Артур
13
Артур
21
Васкес
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
30
Маза
19
Поку
19
Поку
30
Маза
19
Пепе
30
30
19
Пепе
14
Комесанья
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Комесанья
38
10
Парехо
10
Парехо
38
16
Парти
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
16
Парти
17
Бьюкенан
32
32
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Байер
Вильярреал
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Montrell Culbreath
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Байер - Вильярреал
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
15
Офсайды
0
2
Количество передач
790
419
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
