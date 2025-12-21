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  • «Фиорентина» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Фиорентина» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 18:50
Фиорентина
21.12.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
5 : 1
Завершен
Удинезе
21' Р. Мандрагора 42' А. Гюдмюндссон 45+5' Ч. Ндур 56' М. Кен 69' М. Кен
66' У. Соле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Алессандро Нунцианте
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
49
Iker Bravo
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
15
Комуццо
3
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
2
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
20
Кен
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
59
Дзаноли
16
Карлстрем
31
Кристенсен
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
8
Мандрагора
29
Фортини
29
Фортини
8
Мандрагора
15
Комуццо
2
Вити
2
Вити
15
Комуццо
44
Фаджоли
41
Кавилья
41
Кавилья
44
Фаджоли
65
Паризи
31
Куаме
31
Куаме
65
Паризи
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
27
Кабаселе
90
Сава
90
Сава
27
Кабаселе
59
Дзаноли
11
Камара
11
Камара
59
Дзаноли
10
Дзаньоло
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Дзаньоло
9
Дэвис
18
Букса
18
Букса
9
Дэвис
32
Эккеленкамп
7
Гуйе
7
Гуйе
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Алессандро Нунцианте
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
49
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Алессандро Нунцианте
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
49
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
3
1
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
590
334
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-1.7
-1.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Удинезе», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Удинезе»

«Фиорентина» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Фиорентина
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