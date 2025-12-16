Статистика матча Гвадалахара КМ - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
18
82
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
9
Офсайды
5
2
Количество передач
164
774
Сейвы
7
3
Точность передач %
56
93
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Гвадалахара» против «Барселоны», 1/16 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гвадалахара» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»