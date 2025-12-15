15.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Ренш
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Манчини
43
Уэсли
4
Кристанте
6
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
4-3-2-1
1
Бутез
28
Смольчич
14
Рамон
2
Кемпф
3
Валье
6
Какере
18
Пас
16
Батурина
42
Аддаи
38
Диао
33
Да Кунья
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Соуле
31
Бэйли
31
Бэйли
18
Соуле
6
Какере
5
Пош
5
Пош
6
Какере
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
42
Аддаи
17
Родригес
17
Родригес
42
Аддаи
16
Батурина
19
Кюн
19
Кюн
16
Батурина
38
Диао
11
Дувикас
11
Дувикас
38
Диао
Остались в запасе
Рома
Комо
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
27
A. Le Borgne
ЦП
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
27
A. Le Borgne
ЦП
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Рома - Комо
3
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
8
Офсайды
3
1
Количество передач
396
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Комо», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»