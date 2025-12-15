Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рома» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

«Рома» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

15 декабря 2025, 21:35
Рома
15.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Комо
61' Уэсли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
42
Джейден Аддаи
ПВ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
27
A. Le Borgne
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Альберто Черри
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Ренш
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Манчини
43
Уэсли
4
Кристанте
6
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
4-3-2-1
1
Бутез
28
Смольчич
14
Рамон
2
Кемпф
3
Валье
6
Какере
18
Пас
16
Батурина
42
Аддаи
38
Диао
33
Да Кунья
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Соуле
31
Бэйли
31
Бэйли
18
Соуле
6
Какере
5
Пош
5
Пош
6
Какере
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
42
Аддаи
17
Родригес
17
Родригес
42
Аддаи
16
Батурина
19
Кюн
19
Кюн
16
Батурина
38
Диао
11
Дувикас
11
Дувикас
38
Диао
Остались в запасе
Рома
Комо
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
27
A. Le Borgne
ЦП
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
27
A. Le Borgne
ЦП
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Рома - Комо
3
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
8
Офсайды
3
1
Количество передач
396
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Комо», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Комо»

«Рома» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Рома
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+