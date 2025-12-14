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  • «Удинезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Удинезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 15:50
Удинезе
14.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
73' Ю. Эккеленкамп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
18
Руй Модешту
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
13
Бертола
31
Кристенсен
16
Карлстрем
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
4
Мактоминей
77
Ланг
7
Нерес
20
Эльмас
19
Хойлунд
59
Дзаноли
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
59
Дзаноли
13
Бертола
19
Эхизибуе
19
Эхизибуе
13
Бертола
32
Эккеленкамп
6
Саррага
6
Саррага
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
18
Букса
18
Букса
9
Дэвис
10
Дзаньоло
49
49
10
Дзаньоло
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
4
Буонджорно
16
Оливера
16
Оливера
4
Буонджорно
77
Ланг
68
Лоботка
68
Лоботка
77
Ланг
31
Беукема
21
Политано
21
Политано
31
Беукема
20
Эльмас
20
Лукка
20
Лукка
20
Эльмас
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
18
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
18
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Количество передач
322
518
Сейвы
0
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Наполи», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Наполи»

«Удинезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Удинезе
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