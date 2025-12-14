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  • «Фиорентина» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Фиорентина» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 15:55
Фиорентина
14.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Верона
69' У. Нуньес (АГ)
42' Д. Орбан 90+3' Д. Орбан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Симон Сом
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
37
Армель Белла Кочап
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Григорис Кастанос
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
16
Джифт Орбан
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
3-4-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
3
Понграчич
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
23
Сом
2
Додо
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
20
Кен
3-2-3-2
1
Монтипо
4
Нуньес
15
Нельссон
37
Белла Кочап
17
Бельгали
3
Фрезе
36
Ниасс
73
Мусрати
24
Бернед
25
Москера
23
Гиоване
6
Раньери
29
Фортини
29
Фортини
6
Раньери
2
Додо
2
Вити
2
Вити
2
Додо
8
Мандрагора
23
Ричардсон
23
Ричардсон
8
Мандрагора
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
23
Сом
11
Джеко
11
Джеко
23
Сом
3
Фрезе
6
Валентини
6
Валентини
3
Фрезе
73
Мусрати
8
Сердар
8
Сердар
73
Мусрати
36
Ниасс
63
Гальярдини
63
Гальярдини
36
Ниасс
25
Москера
9
Сарр
9
Сарр
25
Москера
23
Гиоване
16
Орбан
16
Орбан
23
Гиоване
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
30
Пабло Мари
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
31
Кристиан Куаме
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Григорис Кастанос
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
30
Пабло Мари
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
31
Кристиан Куаме
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Григорис Кастанос
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Верона
1
5
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
22
Офсайды
1
1
Количество передач
475
259
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Вероны», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Верона»

«Фиорентина» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Фиорентина
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