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  • «Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 13:20
Милан
14.12.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
34' Д. Бартезаги 47' Д. Бартезаги
13' И. Коне 77' А. Лорьенте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Кристиан Вольпато
АП
20
Алие Фадера
ЛВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
99
Валид Чеддира
ЦФ
24
Лука Моро
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
8
Лофтус-Чик
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
10
Пулишич
18
Нкунку
4-1-1-3-1
49
Мурич
21
Идзес
6
Валюкевич
4
Мухаремович
5
Канде
18
Матич
8
Коне
42
Торстведт
20
Вольпато
20
Фадера
99
Пинамонти
33
Бартезаги
7
Эступиньян
7
Эступиньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
16
Де Винтер
16
Де Винтер
46
Габбиа
22
Салемакерс
24
Атекаме
24
Атекаме
22
Салемакерс
10
Пулишич
4
Риччи
4
Риччи
10
Пулишич
5
Канде
3
Доиг
3
Доиг
5
Канде
20
Фадера
45
Лорьенте
45
Лорьенте
20
Фадера
20
Вольпато
99
Чеддира
99
Чеддира
20
Вольпато
99
Пинамонти
24
Моро
24
Моро
99
Пинамонти
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
537
377
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.07
xGP (предотвращенные голы)
-1.26
-1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Сассуоло», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Сассуоло»

«Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Милан
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