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  • «Полтава» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Полтава» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 13:50
Полтава
14.12.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Рух
49' Е. Мисюра
31' Ф. Бабукарра 71' Ф. Бабукарра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
19
Николай Бужин
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ЦП
21
Эмин Куйович
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
14
Илья Квасница
ПВ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
24
Святослав Шаповалов
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
4-4-1-1
13
19
Бужин
12
95
20
Мисюра
44
Плахтырь
15
7
21
Куйович
8
Одарюк
14
Марусич
4-2-1-2-1
1
Герета
93
Роман
44
Холод
17
Слюсар
73
Лях
23
Копина
20
Сапуга
20
14
Квасница
11
Рунич
99
Бабукарра
19
Бужин
33
Веремиенко
33
Веремиенко
19
Бужин
7
2
Кононов
2
Кононов
7
15
24
Шаповалов
24
Шаповалов
15
14
Квасница
75
Китела
75
Китела
14
Квасница
20
6
Пидгурский
6
Пидгурский
20
20
Сапуга
56
56
20
Сапуга
Остались в запасе
Полтава
Рух
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Полтава - Рух
1
2
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Руха», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава»«Рух»

«Полтава» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Полтава
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