14.12.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Полтава
Полтава
4-4-1-1
13
19
Бужин
12
95
20
Мисюра
44
Плахтырь
15
7
21
Куйович
8
Одарюк
14
Марусич
4-2-1-2-1
1
Герета
93
Роман
44
Холод
17
Слюсар
73
Лях
23
Копина
20
Сапуга
20
14
Квасница
11
Рунич
99
Бабукарра
19
Бужин
33
Веремиенко
33
Веремиенко
19
Бужин
7
2
Кононов
2
Кононов
7
15
24
Шаповалов
24
Шаповалов
15
14
Квасница
75
Китела
75
Китела
14
Квасница
20
6
Пидгурский
6
Пидгурский
20
20
Сапуга
56
56
20
Сапуга
Остались в запасе
Полтава
Рух
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Полтава - Рух
1
2
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Руха», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»