Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аталанта» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Аталанта» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 21:35
Аталанта
13.12.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
11' Д. Скамакка 81' Д. Скамакка
75' Д. Гаэтано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Маттео Прати
ОП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
22
Лукман
4-3-1-2
1
Каприле
28
Цаппа
15
Родригес
33
Оберт
5
Луперто
14
Дейола
90
Фолоруншо
8
Адопо
2
Палестра
94
Эспозито
29
Боррелли
47
Бернаскони
59
Залевски
59
Залевски
47
Бернаскони
19
Джимсити
69
Аганор
69
Аганор
19
Джимсити
3
Коссуну
15
Пашалич
15
Пашалич
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
10
Самарджич
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
6
Муса
6
Муса
13
Эдерсон
28
Цаппа
4
Прати
4
Прати
28
Цаппа
29
Боррелли
10
Гаэтано
10
Гаэтано
29
Боррелли
8
Адопо
15
Лувумбо
15
Лувумбо
8
Адопо
5
Луперто
30
Паволетти
30
Паволетти
5
Луперто
15
Родригес
3
Идрисси
3
Идрисси
15
Родригес
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
4
Количество передач
547
378
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.88
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Кальяри», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Кальяри»

«Аталанта» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Аталанта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+