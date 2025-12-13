13.12.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
22
Лукман
4-3-1-2
1
Каприле
28
Цаппа
15
Родригес
33
Оберт
5
Луперто
14
Дейола
90
Фолоруншо
8
Адопо
2
Палестра
94
Эспозито
29
Боррелли
47
Бернаскони
59
Залевски
59
Залевски
47
Бернаскони
19
Джимсити
69
Аганор
69
Аганор
19
Джимсити
3
Коссуну
15
Пашалич
15
Пашалич
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
10
Самарджич
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
6
Муса
6
Муса
13
Эдерсон
28
Цаппа
4
Прати
4
Прати
28
Цаппа
29
Боррелли
10
Гаэтано
10
Гаэтано
29
Боррелли
8
Адопо
15
Лувумбо
15
Лувумбо
8
Адопо
5
Луперто
30
Паволетти
30
Паволетти
5
Луперто
15
Родригес
3
Идрисси
3
Идрисси
15
Родригес
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
4
Количество передач
547
378
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.88
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Кальяри», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»