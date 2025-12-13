13.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-3-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Кукурелья
24
Фернандес
24
Джеймс
49
Гарначо
18
Нету
10
Палмер
20
Педро
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
22
Дьюсбери-Холл
13
Ндиайе
18
Грилиш
11
Барри
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
49
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
49
Гарначо
20
Педро
41
Эстевао
41
Эстевао
20
Педро
22
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
37
Гарнер
18
Грилиш
20
Диблинг
20
Диблинг
18
Грилиш
11
Барри
9
Бету
9
Бету
11
Барри
Остались в запасе
Челси
Эвертон
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
537
373
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Эвертона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Эвертон»
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Источник: «Бомбардир»