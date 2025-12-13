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  • «Челси» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Челси» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 16:50
Челси
13.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
21' К. Палмер 45' М. Густо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
18
Джек Грилиш
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Бету
ЦФ
3-3-3-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Кукурелья
24
Фернандес
24
Джеймс
49
Гарначо
18
Нету
10
Палмер
20
Педро
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
22
Дьюсбери-Холл
13
Ндиайе
18
Грилиш
11
Барри
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
49
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
49
Гарначо
20
Педро
41
Эстевао
41
Эстевао
20
Педро
22
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
37
Гарнер
18
Грилиш
20
Диблинг
20
Диблинг
18
Грилиш
11
Барри
9
Бету
9
Бету
11
Барри
Остались в запасе
Челси
Эвертон
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
537
373
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Эвертона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Эвертон»

«Челси» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Челси
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