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Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Полесья», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Полесье»