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  • «Рух» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Рух» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 17:50
Рух
07.12.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Полесье
38' Ю. Копина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
10
Остап Притула
АП
14
Илья Квасница
ПВ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
45
Максим Брагару
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Полесье
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Герета
73
Лях
92
Слюбик
44
Холод
93
Роман
23
Копина
35
Фернандо
20
10
Притула
14
Квасница
99
Бабукарра
3-1-2-3-1
23
Волынец
55
Крушинский
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
45
Брагару
11
Гуцуляк
9
Филиппов
20
17
Слюсар
17
Слюсар
20
10
Притула
75
Китела
75
Китела
10
Притула
99
Бабукарра
6
Пидгурский
6
Пидгурский
99
Бабукарра
23
Копина
20
Сапуга
20
Сапуга
23
Копина
14
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
14
Квасница
55
Крушинский
34
34
55
Крушинский
7
Назаренко
2
Хадрой
2
Хадрой
7
Назаренко
8
Бабенко
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Бабенко
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Рух
Полесье
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Рух - Полесье
7
1
8
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
8
Угловые удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Полесья», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Полесье»

«Рух» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Рух
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