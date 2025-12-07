07.12.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-2-1-2-1
1
Герета
73
Лях
92
Слюбик
44
Холод
93
Роман
23
Копина
35
Фернандо
20
10
Притула
14
Квасница
99
Бабукарра
3-1-2-3-1
23
Волынец
55
Крушинский
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
45
Брагару
11
Гуцуляк
9
Филиппов
20
17
Слюсар
17
Слюсар
20
10
Притула
75
Китела
75
Китела
10
Притула
99
Бабукарра
6
Пидгурский
6
Пидгурский
99
Бабукарра
23
Копина
20
Сапуга
20
Сапуга
23
Копина
14
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
14
Квасница
55
Крушинский
34
34
55
Крушинский
7
Назаренко
2
Хадрой
2
Хадрой
7
Назаренко
8
Бабенко
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Бабенко
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Рух
Полесье
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Рух - Полесье
7
1
8
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
8
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Полесья», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Полесье»
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Источник: «Бомбардир»