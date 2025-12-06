06.12.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
4-2-2-2
16
Зенгезер
21
Опери
5
Дуарте
27
Ба
42
Саинер
20
Гюнеш
8
Кеман
25
Арит
11
Файзуллаев
14
Шомуродов
10
Да Кошта
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
37
Шкриньяр
14
Демир
4
Альварес
7
Фред
10
Асенсио
22
Мерджан
70
Айдын
22
Дуран
94
Талиска
42
Саинер
36
Эбоселе
36
Эбоселе
42
Саинер
20
Гюнеш
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Гюнеш
10
Да Кошта
77
Брнич
77
Брнич
10
Да Кошта
11
Файзуллаев
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Файзуллаев
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
27
Семеду
9
Актюркоглу
9
Актюркоглу
27
Семеду
22
Дуран
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
22
Дуран
94
Талиска
45
Нене
45
Нене
94
Талиска
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
80
Доган Алемдар
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
5
Берат Эздемир
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Нури Шахин
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
5
Берат Эздемир
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
2
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
8
Нарушения
8
13
Офсайды
1
5
Количество передач
382
347
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.1
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Фенербахче», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»