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Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Фенербахче», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» – «Фенербахче»