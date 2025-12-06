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«Истанбул Башакшехир» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 18:50
Истанбул Башакшехир
06.12.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
81' Б. Йылдырым
64' М. Шкриньяр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
5
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Амин Арит
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Истанбул Башакшехир
80
Доган Алемдар
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
36
Фести Эбоселе
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
5
Берат Эздемир
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
77
Иван Брнич
ЛВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
4-2-2-2
16
Зенгезер
21
Опери
5
Дуарте
27
Ба
42
Саинер
20
Гюнеш
8
Кеман
25
Арит
11
Файзуллаев
14
Шомуродов
10
Да Кошта
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
37
Шкриньяр
14
Демир
4
Альварес
7
Фред
10
Асенсио
22
Мерджан
70
Айдын
22
Дуран
94
Талиска
42
Саинер
36
Эбоселе
36
Эбоселе
42
Саинер
20
Гюнеш
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Гюнеш
10
Да Кошта
77
Брнич
77
Брнич
10
Да Кошта
11
Файзуллаев
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Файзуллаев
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
27
Семеду
9
Актюркоглу
9
Актюркоглу
27
Семеду
22
Дуран
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
22
Дуран
94
Талиска
45
Нене
45
Нене
94
Талиска
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
80
Доган Алемдар
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
5
Берат Эздемир
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Нури Шахин
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
5
Берат Эздемир
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
2
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
8
Нарушения
8
13
Офсайды
1
5
Количество передач
382
347
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.1
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Фенербахче», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» – «Фенербахче»

«Истанбул Башакшехир» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Истанбул Башакшехир
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