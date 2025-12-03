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  • «Атлетик» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Атлетик» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 19:50
Атлетик
03.12.2025, среда, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 3
Завершен
Реал
7' К. Мбаппе 42' Э. Камавинга 59' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
49
Эдер Гарсия
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
48
Эндика Бухан
ПВ
25
Урко Изета
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
8
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-2-1
23
Симон
19
Бойро
14
Ляпорт
3
Вивиан
15
Леке
30
Рего
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
4-1-3-1-1
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
2
Рюдигер
3
Милитао
18
Каррерас
8
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
10
Беллингем
7
Винисиус
10
Мбаппе
15
Леке
12
Аресо
12
Аресо
15
Леке
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
44
Санчес
44
Санчес
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
20
Гомес
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
12
Александер-Арнольд
17
Асенсио
17
Асенсио
12
Александер-Арнольд
7
Винисиус
10
Диас
10
Диас
7
Винисиус
6
Камавинга
8
Гюлер
8
Гюлер
6
Камавинга
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
3
Милитао
16
Гарсия
16
Гарсия
3
Милитао
Остались в запасе
Атлетик
Реал
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
49
Эдер Гарсия
ЦП
48
Эндика Бухан
ПВ
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
49
Эдер Гарсия
ЦП
48
Эндика Бухан
ПВ
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетик - Реал
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
15
4
Офсайды
1
1
Количество передач
375
641
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.84
2.21
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал»

«Атлетик» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетик
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