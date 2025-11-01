01.11.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
8
18
11
Твердохлеб
94
Задерака
2
7
9
4-3-1-2
13
5
33
Веремиенко
95
19
7
44
21
8
Одарюк
88
14
Марусич
44
39
Опанасенко
39
Опанасенко
44
8
Одарюк
2
Кононов
2
Кононов
8
Одарюк
21
99
Хахлев
99
Хахлев
21
Остались в запасе
Кривбасс
Полтава
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Bogdan Khoma
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
16
Thiago Isabel Nascimento Borges
ЦЗ
3
Carlos Rojas
ЦЗ
21
Oleksandr Kamenskyi
ЦП
28
Jhoel Maya
ЦП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
26
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Y. Misyura (o.g.)
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Кривбасс - Полтава
2
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полтавы», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Полтава»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»