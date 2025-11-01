Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кривбасс» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Кривбасс» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября, 12:50
Кривбасс
01.11.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Полтава
42' B. Lin 50' Е. Твердохлеб (П)
4' О. Веремиенко 44' D. Plakhtyr
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
5
Ante Bekavac
ЦЗ
8
Yaroslav Shevchenko
ЦП
18
Bar Lin
ЦП
11
Егор Твердохлеб
АП
94
Максим Задерака
ПВ
9
Carlos Paraco
ЦФ
7
Gleiker Mendoza
ЦФ
2
Jan Jurčec
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
19
M. Buzhyn
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
7
D. Galenkov
ЦП
44
D. Plakhtyr
ЦП
21
Emin Kujovic
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Bogdan Khoma
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
16
Thiago Isabel Nascimento Borges
ЦЗ
3
Carlos Rojas
ЦЗ
21
Oleksandr Kamenskyi
ЦП
28
Jhoel Maya
ЦП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
26
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Y. Misyura (o.g.)
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
11
A. Onishchenko
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
8
18
11
Твердохлеб
94
Задерака
2
7
9
4-3-1-2
13
5
33
Веремиенко
95
19
7
44
21
8
Одарюк
88
14
Марусич
44
39
Опанасенко
39
Опанасенко
44
8
Одарюк
2
Кононов
2
Кононов
8
Одарюк
21
99
Хахлев
99
Хахлев
21
Остались в запасе
Кривбасс
Полтава
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Bogdan Khoma
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
16
Thiago Isabel Nascimento Borges
ЦЗ
3
Carlos Rojas
ЦЗ
21
Oleksandr Kamenskyi
ЦП
28
Jhoel Maya
ЦП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
26
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Y. Misyura (o.g.)
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Bogdan Khoma
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
16
Thiago Isabel Nascimento Borges
ЦЗ
3
Carlos Rojas
ЦЗ
21
Oleksandr Kamenskyi
ЦП
28
Jhoel Maya
ЦП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
26
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Y. Misyura (o.g.)
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Кривбасс - Полтава
2
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полтавы», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Полтава»

«Кривбасс» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава Кривбасс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
5
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»
17:12
2
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
16:46
9
Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»
16:30
4
Фото«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
16:21
5
Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам
15:57
3
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»
15:41
10
Все новости
Все новости
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео
2 ноября
8
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
17 сентября
1
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным
5 сентября
5
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
30 августа
6
«Шахтер» потратил 22 миллиона на двух бразильцев
28 августа
1
На Украине умер 25-летний футболист
6 августа
2
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
4 августа
2
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
28 июля
4
Фото«Шахтер» объявил о назначении нового тренера
28 мая
2
Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»
27 мая
3
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
21 мая
2
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
19 мая
1
Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины
18 мая
3
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
4 апреля
25
На Украине отреагировали на возможное возвращение российских команд в международные турниры
3 апреля
24
Шевченко не выбрали членом исполкома УЕФА, Дюков не переизбирался
3 апреля
5
«Лучше не позориться»: заслуженный тренер Украины – о своей сборной
29 марта
4-кратный чемпион России Ракицкий нашел новый клуб спустя 9 месяцев
29 марта
Фото«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»
11 марта
2
Реакция Зинченко на скандал в Белом доме
1 марта
9
Топ-менеджер украинского клуба не вернулся в страну со сборов в Турции
27 февраля
3
Молодежка «Шахтера» отказалась играть с Таджикистаном из-за России
18 января
13
Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина
2024.12.12 13:19
1
Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Динамо» Киев, Премьер-лига, 19 октября 2024 года
2024.10.18 13:00
«Полесье» – «ЛНЗ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября
2024.09.21 15:49
«Кривбасс» – «Ворскла»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября
2024.09.21 15:46
«Верес» – «Ингулец»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября
2024.09.21 15:42
«Динамо» – «Рух»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября
2024.09.20 17:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 