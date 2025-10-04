Введите ваш ник на сайте
  • «Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Сегодня, 12:01
Александрия
04.10.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Перерыв
Карпаты
43' Бруниньо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
50
Jocelin Behiratche
ЦЗ
23
Mykola Ogarkov
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Сергей Булеца
АП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
27
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Jean Pedroso
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Patricio Tanda
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
26
Yan Kostenko
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
44
Jhonnatan Silva
ЦП
49
Mateus Amaral
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
19
Jota
ЦФ
99
Bryan Castillo
ЦФ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
25
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
23
Пабло Альварес
ОП
71
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
9
Fabiano
ЦФ
4-2-2-2
1
Долгий
22
Скорко
50
23
26
Кампуш
5
Энрике
9
Мишнев
8
Булеца
59
Козак
27
Кара
10
Кулаков
4-2-2-3
28
Полегенько
4
Бабогло
47
11
Мирошниченко
21
7
8
Чачуа
37
Бруниньо
1
95
Краснопир
26
Статистика матча Александрия - Карпаты
1
1
Всего ударов по воротам
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Карпат», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Карпаты»

«Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Александрия
