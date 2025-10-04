04.10.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Перерыв
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4-2-2-2
1
Долгий
22
Скорко
50
23
26
Кампуш
5
Энрике
9
Мишнев
8
Булеца
59
Козак
27
Кара
10
Кулаков
4-2-2-3
28
Полегенько
4
Бабогло
47
11
Мирошниченко
21
7
8
Чачуа
37
Бруниньо
1
95
Краснопир
26
Остались в запасе
Александрия
Карпаты
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
44
Jhonnatan Silva
ЦП
49
Mateus Amaral
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
19
Jota
ЦФ
99
Bryan Castillo
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
30
Андрей Клищук
ВР
25
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
23
Пабло Альварес
ОП
71
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
9
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Александрия - Карпаты
1
1
Всего ударов по воротам
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Карпат», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»