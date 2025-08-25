Введите ваш ник на сайте
  «Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025

«Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025

Вчера, 21:20
Севилья
25.08.2025, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
45' Х. Иглесиас (АГ)
15' A. Liso 51' A. Liso
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
32
Andres Castrin
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Доди Лукебакио
ПВ
9
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
26
Davinchi
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Крисантус Уче
ОП
6
Марио Мартин
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Adrián Liso
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
33
Рафаэль Ромеро
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
39
Edu Altozano
ЦП
7
Исаак Ромеро
ЦФ
29
Miguel Sierra
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
33
Marc Vilaplana
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
30
Альберто Риско
АП
20
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
37
José Luis Pérez
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Нюланд
32
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
16
Санчес
6
Гудель
11
Варгас
21
Эджуке
10
Лукебакио
9
Адамс
3-3-3-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
26
21
Иглесиас
10
Уче
16
Рико
6
Мартин
5
Милья
8
Арамбарри
23
16
Санчес
3
Педроса
3
Педроса
16
Санчес
21
Эджуке
7
Ромеро
7
Ромеро
21
Эджуке
11
Варгас
14
Фернандес
14
Фернандес
11
Варгас
5
Милья
31
Бехуша
31
Бехуша
5
Милья
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
24
Офсайды
4
1
Количество передач
527
219
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
59
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Хетафе», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»

«Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025

Испания. Примера Хетафе Севилья
Испания. Примера Хетафе Севилья
