25.08.2025, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
3-1-2-3-1
13
Нюланд
32
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
16
Санчес
6
Гудель
11
Варгас
21
Эджуке
10
Лукебакио
9
Адамс
3-3-3-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
26
21
Иглесиас
10
Уче
16
Рико
6
Мартин
5
Милья
8
Арамбарри
23
16
Санчес
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
33
Рафаэль Ромеро
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
39
Edu Altozano
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Иржи Летачек
ВР
33
Marc Vilaplana
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
30
Альберто Риско
АП
20
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
37
José Luis Pérez
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
24
Офсайды
4
1
Количество передач
527
219
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
59
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Хетафе», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»