  • Главная
  • Новости
  «Александрия» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Александрия» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Сегодня, 11:53
Александрия
16.08.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Идет второй тайм 69‘
Металлист 1925
48' И. Калюжный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
50
Jocelin Behiratche
ЦЗ
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
71
Денис Шостак
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
59
Артем Козак
ПВ
27
Теди Кара
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Иван Литвиненко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Денис Антюх
ЛВ
19
Ermir Rashica
ЦФ
98
Peter Itodo
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
23
Mykola Ogarkov
ЦЗ
49
Mateus Amaral
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
55
Евгений Смирный
ЦП
44
Jhonnatan Silva
ЦП
8
Сергей Булеца
АП
19
Jota
ЦФ
Металлист 1925
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
91
Matvii Panchenko
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
17
Игорь Когут
ЦП
8
Samuel Obinaiia
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
80
Christian Mba
ЦФ
4-1-3-2
30
Шевченко
16
Ндика Матам
86
Боль
50
22
Скорко
9
Мишнев
24
Туати
71
Шостак
59
Козак
10
Кулаков
27
Кара
3-4-1-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
45
Калитвинцев
25
Литвиненко
31
Шабанов
5
Калюжный
15
Антюх
98
19
71
Шостак
5
Энрике
5
Энрике
71
Шостак
24
Туати
44
44
24
Туати
59
Козак
8
Булеца
8
Булеца
59
Козак
98
80
80
98
Остались в запасе
Александрия
Металлист 1925
1
Виктор Долгий
ВР
23
Mykola Ogarkov
ЦЗ
49
Mateus Amaral
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
55
Евгений Смирный
ЦП
19
Jota
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
91
Matvii Panchenko
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
17
Игорь Когут
ЦП
8
Samuel Obinaiia
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
23
Mykola Ogarkov
ЦЗ
49
Mateus Amaral
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
55
Евгений Смирный
ЦП
19
Jota
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
91
Matvii Panchenko
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
17
Игорь Когут
ЦП
8
Samuel Obinaiia
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Александрия - Металлист 1925
1
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Металлиста 1925», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925»

«Александрия» – «Металлист 1925»: смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Александрия
Все новости
