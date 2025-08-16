16.08.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Идет второй тайм 69‘
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4-1-3-2
30
Шевченко
16
Ндика Матам
86
Боль
50
22
Скорко
9
Мишнев
24
Туати
71
Шостак
59
Козак
10
Кулаков
27
Кара
3-4-1-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
45
Калитвинцев
25
Литвиненко
31
Шабанов
5
Калюжный
15
Антюх
98
19
71
Шостак
5
Энрике
5
Энрике
71
Шостак
24
Туати
44
44
24
Туати
59
Козак
8
Булеца
8
Булеца
59
Козак
98
80
80
98
Остались в запасе
Александрия
Металлист 1925
1
Виктор Долгий
ВР
23
Mykola Ogarkov
ЦЗ
49
Mateus Amaral
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
55
Евгений Смирный
ЦП
19
Jota
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
91
Matvii Panchenko
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
17
Игорь Когут
ЦП
8
Samuel Obinaiia
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Александрия - Металлист 1925
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Металлиста 1925», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»