Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Металлиста 1925», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925»