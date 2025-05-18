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  • «Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 17:20
Арсенал
18.05.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
55' Д. Райс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
4
Деклан Райс
ОП
5
Томас Парти
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
8
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
18
Вильям Осула
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
4
Кивиор
17
Салиба
49
Льюис-Скелли
4
Райс
5
Парти
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
10
Троссард
4-1-2-2-1
1
Поуп
21
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
8
Тонали
8
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
18
Гордон
9
Уилсон
10
Троссард
6
Тирни
6
Тирни
10
Троссард
17
Салиба
33
Калафьори
33
Калафьори
17
Салиба
10
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
10
Эдегор
7
Сака
7
Хаверц
7
Хаверц
7
Сака
4
Ботман
17
Крафт
17
Крафт
4
Ботман
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
23
Мерфи
67
Майли
67
Майли
23
Мерфи
9
Уилсон
18
Осула
18
Осула
9
Уилсон
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
22
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
26
Джон Радди
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
4
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
7
Нарушения
9
8
Количество передач
410
366
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ньюкасла», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ньюкасл»

«Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Арсенал
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