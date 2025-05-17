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  • «Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 11:50
Заря
17.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
34' F. Batista
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Z. Trontelj
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
André Gonçalves
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
3-1-3-3
1
Сапутин
17
Вантух
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Дрышлюк
8
Яцик
28
Будковский
9
Вокрри
22
Мичин
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
38
11
Гуцуляк
9
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
8
Дрышлюк
22
Мичин
97
Кораблин
97
Кораблин
22
Мичин
9
Вокрри
22
22
9
Вокрри
17
Вантух
11
Горбач
11
Горбач
17
Вантух
31
Майсурадзе
2
Хадрой
2
Хадрой
31
Майсурадзе
Остались в запасе
Заря
Полесье
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Oleg Kudryk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
André Gonçalves
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
André Gonçalves
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Заря - Полесье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Полесья», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Полесье»

«Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига
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