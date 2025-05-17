17.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Полесье
Заря
3-1-3-3
1
Сапутин
17
Вантух
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Дрышлюк
8
Яцик
28
Будковский
9
Вокрри
22
Мичин
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
38
11
Гуцуляк
9
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
8
Дрышлюк
22
Мичин
97
Кораблин
97
Кораблин
22
Мичин
9
Вокрри
22
22
9
Вокрри
17
Вантух
11
Горбач
11
Горбач
17
Вантух
31
Майсурадзе
2
Хадрой
2
Хадрой
31
Майсурадзе
Остались в запасе
Заря
Полесье
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Oleg Kudryk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
André Gonçalves
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
André Gonçalves
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Заря - Полесье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Полесья», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»