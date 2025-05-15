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  • «Хетафе» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

«Хетафе» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

15 мая 2025, 21:20
Хетафе
15.05.2025, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
76' Г. Гурусета 89' Д. Вивиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
12
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
(К) ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
18
Пейо Каналес
АП
7
Икер Варела
ЛВ
4-2-2-1-1
13
Сорья
16
Рико
22
Дуарте
3
Альдрете
21
Иглесиас
14
Террац
12
Уче
8
Арамбарри
5
Милья
77
да Коста
20
Родригес
4-1-1-2-2
23
Симон
2
Горосабель
5
Альварес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
18
Хаурегисар
7
Беренгер
20
Гомес
21
Саннади
11
Гурусета
21
Иглесиас
12
Ньом
12
Ньом
21
Иглесиас
14
Террац
31
Бехуша
31
Бехуша
14
Террац
20
Родригес
9
Майорал
9
Майорал
20
Родригес
12
Уче
91
Йылдырым
91
Йылдырым
12
Уче
20
Гомес
19
Бойро
19
Бойро
20
Гомес
7
Беренгер
4
Нуньес
4
Нуньес
7
Беренгер
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
21
Саннади
8
Сансет
8
Сансет
21
Саннади
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
7
Икер Варела
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
7
Икер Варела
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
242
458
Сейвы
0
1
Точность передач %
53
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Атлетика», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Атлетик»

«Хетафе» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Хетафе
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