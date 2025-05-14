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  • «Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

«Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

14 мая 2025, 21:20
Реал
14.05.2025, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
68' К. Мбаппе 90+5' Х. Рамон
11' М. Вальент
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
35
Давид Хименес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
25
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
28
Ян Салас
ЦП
9
Дани Родригес
АП
21
Валери Фернандес
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
3-4-1-2
1
Куртуа
20
Гарсия
17
Асенсио
14
Рамон
8
Вальверде
19
Себальос
10
Модрич
10
Беллингем
8
Гюлер
9
Эндрик
10
Мбаппе
3-3-2-2
1
Роман
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
2
Морей
12
Кошта
3
Латорре
6
Санчес
10
Дардер
7
Мурики
9
Ларин
9
Эндрик
16
Гарсия
16
Гарсия
9
Эндрик
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
2
Морей
25
Маффео
25
Маффео
2
Морей
6
Санчес
5
Маскарель
5
Маскарель
6
Санчес
9
Ларин
9
Родригес
9
Родригес
9
Ларин
10
Дардер
27
Доменек
27
Доменек
10
Дардер
Остались в запасе
Реал
Мальорка
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
35
Давид Хименес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
21
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
35
Давид Хименес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
21
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Мальорка
3
Всего ударов по воротам
39
4
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
26
0
Нарушения
6
15
Офсайды
1
1
Количество передач
661
282
Сейвы
1
10
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
19
1
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Мальорки», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Мальорка»

«Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Реал
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