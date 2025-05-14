14.05.2025, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-4-1-2
1
Куртуа
20
Гарсия
17
Асенсио
14
Рамон
8
Вальверде
19
Себальос
10
Модрич
10
Беллингем
8
Гюлер
9
Эндрик
10
Мбаппе
3-3-2-2
1
Роман
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
2
Морей
12
Кошта
3
Латорре
6
Санчес
10
Дардер
7
Мурики
9
Ларин
9
Эндрик
16
Гарсия
16
Гарсия
9
Эндрик
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
2
Морей
25
Маффео
25
Маффео
2
Морей
6
Санчес
5
Маскарель
5
Маскарель
6
Санчес
9
Ларин
9
Родригес
9
Родригес
9
Ларин
10
Дардер
27
Доменек
27
Доменек
10
Дардер
Остались в запасе
Реал
Мальорка
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
35
Давид Хименес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
21
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
35
Давид Хименес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
21
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Мальорка
3
Всего ударов по воротам
39
4
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
26
0
Нарушения
6
15
Офсайды
1
1
Количество передач
661
282
Сейвы
1
10
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
19
1
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Мальорки», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»